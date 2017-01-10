Azerbaycan’da 2016 yılının sosyal ve ekonomik kalkınma sonuçları ile gelecek hedefleri, Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yurtdışından yardım olmazsa Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında 1 hafta bile duramayacağını söyledi. Nisan ayında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan’ın tekrar gücünü sergilediği ve parlak zafer kazandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, bunun Azerbaycan’ın hiçbir zaman topraklarının işgalini kabullenmeyeceğini bir daha gösterdiğini bildirdi. Aliyev, “Biz tüm provokasyonlara layığıyla cevap vereceğiz. Aynı zamanda Ermenistan’ın yıllar içinde oluşturduğu yalan çöktü. Onlar kendileri de, yurtdışından yardım almadan karşımızda bir hafta da duramayacaklarını itiraf ediyorlar” dedi.

“2017 YILINI AZERBAYCAN’DA ‘İSLAM DAYANIŞMASI YILI’ İLAN EDİYORUM”

Azerbaycan’ın İslam dünyasında büyük saygıya sahip olan ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, “İslam İşbirliği Teşkilatı yöneticilerinin bizim ülke hakkında neler söylediğine, nasıl değerlendirdiğine bakın. Bazen bir biri ile anlaşamayan Müslüman ülkeleri de bize büyük saygı duyuyorlar. Bizim siyasetimiz budur. Bizim siyasetimiz samimidir, doğrudur, adildir, ilkesel ve cesaretlidir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, ben 2017 yılını Azerbaycan’da ‘İslam Dayanışması Yılı’ ilan ediyorum” diye konuştu.

2016 yılının ülkemizin tarihinde derin ekonomik reformlar dönemi olarak kalacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kabul edilen kararlar sonucunda bundan sonra da petrol dışı sektörün gelişimine odaklanacağını kaydetti. Geçen yıl petrol fiyatının 3-4 kez aşağı düşmesi sonucu safi yurtiçi hasıla azalsa da, petrol endüstrisinde 5, tarımda ise 2.6 oranında artış sağlandı. Geçen yıl Azerbaycan’a 8 milyar dolar dış, 3.7 milyar dolar iç sermayenin konulduğunu diyen Aliyev, “2016 yılında önemli görevlerden biri döviz rezervlerinin korunması ve buna da başarıldı. Bazı petrol ülkelerinden farklı olarak Azerbaycan Devlet Petrol Fonu kaynakları etkili bir şekilde kullanıldı” dedi.

(Kamil Nadirli / İHA)