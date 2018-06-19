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2018-2019 Okullar ne zaman açılacak kapanacak? Ara tatil kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim döneminde "okullar ne zaman açılacak, 2019 ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

2018-2019 Okullar ne zaman açılacak kapanacak? Ara tatil kaç gün olacak?

19 Haziran 2018 21:52

2018 Okulların açılış tarihi, 2019 ara tatil ne zaman başlıyor, 2019 okullar ne zaman kapanıyor?  gibi soruların detaylarını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı MEB ise tüm bu soruların cevaplarını yayınlamış olduğu çalışma takvimi içerisinde açıkladı.İşte detaylar...

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak.

2019 SÖMESTR-ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

2018-2019'DA ANAOKULUNA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

16 Eylül 2019'da okullar açılacak.

Cem Radış/İHA
 

 

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