2018 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi final sınavının 13- 14 Ocak tarihlerinde yapılmasının ardından sınava katılan milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederek araştırmaya başladı. AÖF sonuçları ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler araştırmaya devam ediyor. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavının ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklancağını merak ederken kayıt yenileme dönemini de öğrenmeye çalışıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen AÖF sınav sonuçları online platform üzerinden erişime açılacak, öğrenciler sisteme kendilerinden istenilen bilgileri girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyecek. Peki, 2018 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde açıklanmaya başlıyor. Buna göre 22 Ocak ila 25 Ocak 2018 tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sayfasında yayınlanacaktır. Öğrenciler sisteme kendilerinden istenilen bilgileri girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyecek.

AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge) Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF sınav soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak (Açıköğretim Fakültesi oturum açma sayfası: için tıklayınız) "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler. Eğer Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisi iseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

AÖF soru ve cevapları

2001 yılından bu yana AÖF sınav soru ve cevaplarını e-Kitap formatında öğrencilere paylaşıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak sisteme girip hem bu yıl ki, hem de geçmiş yıllardaki sorulara erişebiliyorlar.

Sınav Geçme Notları:

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı