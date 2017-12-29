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2018 asgari ücret ne kadar agi dahil ? 2018 agi hesaplama

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar merakla yeni yılda 2018 asgari ücret ne kadar oldu ? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2018 yılında asgari ücrete yapılan zam miktarı ve 2018 yılı agi hesaplama...

2018 asgari ücret ne kadar agi dahil ? 2018 agi hesaplama

29 Aralık 2017 20:57

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2018 yılında asgari ücrete yapılan zam oranlarına kilitlenmiş durumda. Vatandaşlar bu konu ile ilgili internet üzerinden 2018 asgari maaşı kaç TL olacak? 2018 asgari ücret ve brüt  maaş ne kadar oldu ? AGİ ödemesi nedir ve kimlere yapılır? gibi aramalar yapıyor. İşte, 2018 Ocak asgari ücret, ile ilgili bütün ayrıntılar...

 

İŞTE 2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI 

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )

Brüt Ücret

1777,50

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78

Gelir Vergisi Matrahı

1510,88

Gelir Vergisi

226,63

Damga Vergisi

13,49

Kesintiler Toplamı

506,75

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

133,31

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

1404,06

 AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2018 AGİ İLE BERABER ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. 

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