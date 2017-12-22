2018 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2018 ne kadar? Asgari ücret 2018

2018 asgari ücret zammı görüşmeleri tüm hızıyla devam ederken milyonlarca insan Asgari ücret 2018 ne kadar, 2018 Asgari ücret ne kadar olacak? gibi soruların cevabını merak ediyor. Asgari ücretle alakalı bir çok sesimden açıklamalar gelirken Başbakan Binali Yıldırım asgari ücret için "Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde sonuçlandıracak" dedi. Türk-İş'in asgari ücret talebi ise 1,893 lira olarak belirlenirken; DİSK ''2018 asgari ücret ne kadar olur'' sorusuna ''2,300 lira olsun'' cevabını verdi. Milyonlarca çalışan asgari ücret görüşmelerden çıklacak sonucu bekliyor. Bizde haberimizde asgari ücret 2018 ilgili merak ettiklerini bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyeceğini belirtmişti. Buna göre GVK Geçici 87'nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarı, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek. Sonuç olarak Eylül ayından itibaren Torba kanun yasalaşacağı tarihe kadar asgari ücret 1.404,06 liranın altında kalacak. Ücret bordroları mevcut gelir vergisi dilimlerine ve AGİ hesaplamasına göre yapılacak.

Türk-İş’in asgari üzcrey 2018 talebi bin 893 lira

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret 2018 için taleplerinin net bin 893 lira olduğunu belirterek, "Biz Türk-İş olarak diyoruz ki işçisi, işvereni, hükümeti devletin açıkladığı bu resmi rakama bize versinler, biz hemen buna yarın altına imza atalım” dedi.

ARALIK AYININ İLK HAFTASI BELİRLENECEK!

Asgari ücretin 2018'de ne kadar olacağı ile ilgili görüşmeler Aralık ayının ilk haftasında başlayacak ve işçi ve işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. İşçi temsilcisi olarak toplantıya katılan Türk-İş; işçinin net yaşam maliyeti ve yıl sonu enflasyon oranlarını gündeme getirirken; TİSK ise, devletin işverenlerine kişi başı olarak verdiği aylık 100 lira desteğin devamını talep edecek.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN ASGARİ MAAŞ AÇIKLAMASI

Asgari maaş ve vergi dilimine girmesi konusunda daha önce yapılan çalışmalardan da bahseden Bakan, asgari ücretin ülkemiz açısından da hassas bir konu olduğunu bildirdiği açıklamasında, “Başbakanımızın asgari ücret tespit edildiği zaman yılbaşında zaten bir açıklaması vardı. ‘Asgari ücretli kardeşlerimiz ocak ayında ne alıyorsa aralık ayında da bu ücreti net olarak almaya devam edecekler’ diye. Bugüne kadar AK Parti olarak bütün verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Asgari ücret konusu da ülkemiz açısından hassas bir konu” dedi.

ASGARİ ÜCRET 2018 ENFLASYONA GÖRE; 1,586 TL

Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 12,98 olmuştu. Yüzde 12,98'lik artış, şu an 1,404 lira olan asgari ücreti 1,586 liraya yükseltecek.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ NE KADAR OLACAK?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Sigorta primleri ertelendi

Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek, Sigorta Primleri ertelemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek yaptığı yazılı açıklamada; "2016 yılında asgari ücretin 1.273,50.-TL den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında asgari ücret desteği getirilmiş ve 2017 yılında da devam ettirilmiştir. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir. İlimizde ertelenen sigorta primlerinden; 2016 Aralık ayından17.548.079,34.- TL, 2017 Ocak ayından 17.829.234,48 TL, 2017 Şubat ayından17.709.533,18 TL kalan alacağımız bulunmaktadır. Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir. Ertelediğimiz sigorta primlerinizi zamanında ödenmesi unutulmamalıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ: EN AZ NET 2 BİN LİRA OLMALI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net 2 bin lira olmalı dedim. Diyecekler ki 2 bin lira asgari ücret olur mu net? Evet olur. Asgari ücret vergiden muaf olur. Zaten otomatikman 2 bin lira yapıyor o zaman. Söylediğimiz sözün hangi gerekçe ile söylendiğini bütün asgari ücretliler bilsinler. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşülecek. Asgari ücret önümüzdeki dönemde en az net 2 bin lira olmalı. 2 bin lira yüksek. Buna karşı çıkanlara şu teklifi yapıyorum: Ayda bin 400 lira verelim sadece bir ay ve bin 400 lirayla geçin diyelim. Asgari ücretli net 2 bin lirayı alacak. Faiz lobilerine para buluyorsun. 15 yılda bir avuç yurt dışındaki faiz lobisine 145 milyar dolar para verdiler. İçeride de bir grup faiz lobisine para ödediler. 620 milyar lira. Onlara da para buluyorsun. Nereden buluyorsun parayı? Asgari ücretliden vergi alıyorsun. Biz faiz lobisinden alacağız, ranttan alacağız, asgari ücretliye vereceğiz." dedi.