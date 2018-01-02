2018 askere gidilecek celp dönem tarihleri |Celp dönemi 2018

Ağustos 2013 den itibaren askerlik 4 celp dönemine çıkarılmıştır. Bu tarihten önce senede 3 celp dönemi olmaktaydı fakat Ağustos 2013 den sonra artık senede 4 celp dönemi olmakta yani kısa veya uzun dönem askere gidecek adaylar için senede 4 farklı dönem bulunmakta tercihlerine göre bu dönemlerden birisini seçebilmekteler. Peki celp dönem tarihleri nelerdir. Kısa veya uzun dönem askerin 2018 celp dönemi tarihleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayların da olmaktadır.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

2018 Şubat Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2017

2018 Mayıs Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2018

2018 Ağustos Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2018

2018 Kasım Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2018'dir.



Öte yandan 2018 Kasım celp döneminde askere gitmeye karar verdiyseniz en geç 31 Ağustos 2018'de askerlik şubesine başvurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde 31 Ağustos'u geçirirseniz Kasım celp döneminde askere gitme ihtimaliniz ortadan kalkar.