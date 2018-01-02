Diğer
Kategoriler

2018 askere gidilecek celp dönem tarihleri |Celp dönemi 2018

2018 yılı için Şubat Celp Dönemi, Mayıs Celp Dönemi, Ağustos Celp Dönemi ve son olarak Kasım Celp Dönemi olmak üzere 4 celp döneminden birinden askere gidebilirsiniz. 2018 askerlik Celp dönemi son başvuru tarihleri ne zaman? Celp dönemi haberleri

2018 askere gidilecek celp dönem tarihleri |Celp dönemi 2018

02 Ocak 2018 11:08

Ağustos 2013 den itibaren askerlik 4 celp dönemine çıkarılmıştır. Bu tarihten önce senede 3 celp dönemi olmaktaydı fakat Ağustos 2013 den sonra artık senede 4 celp dönemi olmakta yani kısa veya uzun dönem askere gidecek adaylar için senede 4 farklı dönem bulunmakta tercihlerine göre bu dönemlerden birisini seçebilmekteler. Peki celp dönem tarihleri nelerdir. Kısa veya uzun dönem askerin 2018 celp dönemi tarihleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayların da olmaktadır.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

2018 Şubat Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2017

2018 Mayıs Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2018

2018 Ağustos Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2018

2018 Kasım Celpi İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2018'dir.


Öte yandan 2018 Kasım celp döneminde askere gitmeye karar verdiyseniz en geç 31 Ağustos 2018'de askerlik şubesine başvurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde 31 Ağustos'u geçirirseniz Kasım celp döneminde askere gitme ihtimaliniz ortadan kalkar.

Etiketler: 2018 askere gidilecek celp dönem tarihleri, Celp dönemi 2018

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç