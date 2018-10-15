2018 Bedelli askerlik başvuru şartları ve gerekli belgeler nedir | Bedelli askerlik son dakika başvurular ne zaman

Bedelli askerlikle ilgili binlerce kişinin beklediği haber geldi. Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bedelli askerlik kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte adaylar için 2018 Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak, yapılacak? TBMM Bedelli askerlik başvuru süresi ne kadar? Bedelli askerlik kanun teklifi düzenleme detayları nasıl? Bedelli askerlik süresi ne kadar, başvuruları nasıl yapılacak? Bedelli askerlik başvuru belgeleri neler, askerlik başvuruları nereden yapılır? Bedelli askerlik ücretinde şartlar ne? gibi soruların yanıtları büyük merak konusu oldu. İşte tüm bu soruların yanıtlarıyla birlikte bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeleri sizlerle...

Bedelli askerlik düzenlemesini içeren torba yasa Resmi Gazete'de

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 1994 tarihinden önce doğanlar, üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15 bin TL ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, 2 bin Euro ödemesi gerekecek.

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.

Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilecek. Bu iş birliği kapsamında bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum, kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki yükümlülüklerini aksatmamak şartıyla karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenecek.

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor.

En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar, ticari pilot veya havayolu nakliye pilotu lisansları bulunanlar öncelikli olarak, en az 4 yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar; başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla azami 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.

Hekim, diş hekimi eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bedellide yaş 25 süre 21, fiyat ise 15 bin tl olarak belirlendi. Kabul edilen maddelere göre; yurt dışındakiler 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlik yapmış olacaklar. Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar 15 bin TL karşılığı 21 gün askerlik yapacak. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor. Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE NE EĞİTİMİ VERİLECEK?

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, “Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak” bilgisi verildi. Eğitimin içeriğine ilişkin, “Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğitimi programında yer alan teorik dersler” bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

BEDELLİLER İÇİN 21 GÜNLÜK EĞİTİMİN VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEN BİRLİKLER

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur



5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa



3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya



48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya



59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan



3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale



1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın



116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale



9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik



Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir



10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli düzenlemesinden yararlanacakların askerlik yapacakları eğitim birlikleri Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme kapsamında başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankaların da kredi desteği sunması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK YAPMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

2014'te çıkarılan bedelli askerlikte başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılmıştı. 2018 bedelli askerlikte süreç aynen 2014'te olduğu işlemesi bekleniyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor. Başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor. Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE ŞARTLAR NE?

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak. Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar 15 bin TL karşılığında yararlanacak. Ayrıca 21 gün askerlik yapacaklar.

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER LİSTESİ

- Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

- Banyo Malzemeleri

- Kişisel Bakım Malzemeleri

- El ve Yüz İçin Vücut Kremi

- İçlik

- Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

- Tıraş Malzemeleri

- Saat

- Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

- Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem

- Ziraat Banka Kartı

- Ufak Not Defteri

- Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası

- Bot Boyası ve Bot Fırçası

- İğne iplik ve Çengelli iğne

- Ortopedik tabanlık ve Vatka

- Bere, Boyunluk ve Eldiven

- Askılık

- Islak Mendil ve Selpak

- Yara bandı ve Kulak tıkacı

- Sivil Giysiler

- Bankamatik Kartı

- Mantar Kremi

- Seccade

BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ

Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI

2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

ASKERDE VERİLENLER LİSTESİ

Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıdaki gibi olmaktadır.