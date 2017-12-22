2018 bütçe görüşmeleri

ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla Orta Doğu barış sürecini dinamitlemiş, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymış ve İslam dünyasına meydan okumuştur” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederek, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemizin istikrarını, itibarını ve bütünlüğünü bozmaya, Türkiye'yi siyasi alanda yalnızlaştırmaya yönelik çabalar, ekonomik alanda zorda bırakmaya yönelik hamleler art arda gelmeye başlamıştır. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, DEAŞ'ın tasfiyesinin ardından PYD ve PKK'nın Suriye'den çıkmadan yeni siyasi yapı konusundaki diğer ülkelerin ikircikli tavırları, terör örgütlerinin müttefiklerimiz tarafından alenen desteklenmesi, Barzani'nin referandum girişimi ve son olarak ABD'nin Kudüs kararı bölgede siyasi zemini Türkiye'nin altından kaydırmaya amaçlayan, ülkemizin bölgesel güç niteliğine yönelik suikast girişimleridir" ifadelerini kullandı.

Ayhan, AK Parti'nin milli gelir hesaplarında 3 kez revizyon yaptığını belirterek, "Hükümet, devamlı olarak, son dönemde hep 2002'yle mukayese ediyor. Neyle mukayese ederseniz edin, haklısınız, mutlaka mukayese etmek sizin hakkınız ancak şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu mukayese ederken nereden nereye geldiğinizi çok iyi bilmeniz lazım. 2002 yılında geldiğinizde ortada bir program vardı, bunu sürdürdünüz ve bu programı da devam ettirdiniz, ikinci bir anlaşma yaptınız. Siz 2002 yılından 2008 yılına kadar milli geliri, 3 bin dolardan 9-10 bin dolara çıkardınız IMF'le yaptığınız anlaşmalar, sizden önce uygulanan programlarla beraber. Bunda hiçbir şüphe yok. Teşekkür de ediyoruz o dönemde görev alan herkese. Yalnız, 2008 yılında o programın bitişinden 2017 yılına kadar dolar bazında milli gelirin 10 bin 444 dolardan 9 bin 529 dolara düştüğünü görüyoruz. Biraz önce söyledim 100 milyar dolar diye" şeklinde konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Birleşmiş Milletler kararına değinerek, "ABD'nin ilk kıblemiz Kudüs üzerinde oynadığı oyun fiilen bozulmuştur. Kudüs'ün tarihî statüsü, manevi hakları teyit ve tescil edilmiştir. ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla Orta Doğu barış sürecini dinamitlemiş, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymış ve İslam dünyasına meydan okumuştur. Bu karara karşı İslam dünyası, dayanışma içinde ortak ve kararlı bir tavır almıştır" dedi.

Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşması milli güvenliğe açık tehdit oluşturacağını söyleyen Kalaycı, "ABD'nin bunu çok iyi anlaması ve siyasi tutumunu buna göre yeniden ayarlaması dostluk ve müttefikliğin gereği olacaktır. Türkiye bu konuda sonuna kadar kararlı bir tutum izlemeli ve elindeki tüm imkânları, tereddüt etmeden, kullanmalıdır. ABD'nin FETÖ'nün elebaşını Pensilvanya'da hala misafir etmesinin ve korumasının hukukla, dostlukla, ahlakla ve vicdanla izah edilebilecek bir yönü bulunmamaktadır. 'İran'a Amerikan ambargosunu deldiği gerekçesiyle Türkiye'nin bir millî bankasından hesap soran ABD'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşı Pensilvanya iblisini yargılamak için Türkiye'ye iade etmemesinin gerçek nedenleri nedir' sorusunun cevabını Türk milleti merak etmektedir. ABD'de süren Zarrab davasında hukuk hiçe sayılmış, mahkeme süreci siyasallaştırılmıştır. Zarrab denilen şarlatan kullanılarak Türkiye'ye tezgâh kurulmakta, sanık sandalyesine Türkiye oturtulmak istenmekte, Türk ekonomisinin çökertilmesi hedeflenmektedir. İddia edilen suçlar Türkiye'de işlendiğinden bu şarlatan Türkiye'ye iade edilmeli ve burada yargılanmalıdır" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ise, "Hukukun üstünlüğü notu son yıllarda hızla geriye gidiyor. Türkiye iki yılda hukukun üstünlüğünde 18 sıra geriye gitti ve bugün geldiği yer 209 ülke içinde 108'incilik" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bütçede emekçinin, beyaz yakalıların, olmadığını savunarak, “Üretici yok, teknoloji yok. Bilim, eğitim, kültür yok. Emek sömürüsü var. Bolca vergi enflasyon, yüksek faiz getirecek unsur var. Dünyanın her yerinde özellikle orta sınıf kalkınmanın motor gücüdür. En üretici faktördür. Özgürlük, demokrasi talep eder. Bu bütçe sizin daha önceki bütçelerinizde olduğu gibi vergi politikasına bakıp kimden yana olduğunuzu, kime karşı olduğunuzu çıkartabilecek bir tablo önümüze seriyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

