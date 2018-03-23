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2018 Dikey Geçiş Sınavı Ne Zaman? | DGS Sınav Tarihi Belli Oldu

Binlerce öğrencinin merakla beklediği DGS sınav tarihi belli oldu. 2018 Dikey geçiş sınavı ne zaman? DGS başvuru tarihleri ne zaman? Önlisans ile başlayıp lisans diploması alabilirsiniz.

2018 Dikey Geçiş Sınavı Ne Zaman? | DGS Sınav Tarihi Belli Oldu

23 Mart 2018 15:20

ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı 2018 tarihi belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar DGS başvurularını yapacak ve sınav tarihi için bekleyişe girecekler. ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alan KPSS 2018'de lisans, önlisans, ortaöğretim, DGS, ALES sınavları ne zaman yapılacak sorularına ÖSYM cevap verdi. Sınav ücretlerine dair resmî bir açıklama yapılmazken, sınav merkezi tarafından yapılacak sınavlara dair sonuç takvimi açıklandı.

2018 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2018 yılı için sınav takvimini açıkladı. 2018 için çok merak edilen sınavlardan birisi de DGS oldu. DGS sınav tarihi için yapılan açıklamaya göre;

2018 DGS sınavı 08 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 16.05.2018 – 24.05.2018 tarihleri arasında yapılacak. Sınavın sonuçları ise 02.08.2018 tarihinde açıklanacak.

DGS sınavına en geç başvuru tarihi 05.06.2018 olarak belirlendi.

DGS SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Bir aday aynı anda hem örgün öğretim hem açık öğretim okuyabilir.

2018 DGS SINAV BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

2018 dikey geçiş sınavı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilir. DGS’ye girecek olan kişiler Meslek Yüksek Okulu başvuru merkezine giderek, başvurularını yapmaları gerekmektedir. Okumaya devam eden kişiler ise, başvurularını devam etmekte oldukları okullardan yapabilmektedirler. Başvurularını yaparken bazı belgelerini de götürmeleri gerekmektedir. Bu belgeler ise şöyle sıralanmaktadır;

• DGS KAYIT İÇİN BELGELER 2018

Dikey geçiş sınavı başvurusu için istenilen evraklar aşağıdaki gibidir;

• Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı,
• Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
• DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,
• Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
• Kan grubunu gösteren belgenin fotokopisi, (Ehliyetinde kan grubu yazanlar için ehliyet fotokopisi yeterlidir)
• 6 adet renkli vesikalık (Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun olması ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca 4,5×6 cm ebadında olmaktadır.)
• Transkript (onaylı)
• Ders içerikleri (onaylı)
• Askerlik çağındaki öğrenci adaylarının ilgili askerlik şubesinden alacakları tescil belgesi veya askerlik görevini yapmış olan kişilerden durumlarını belirten belge.
• Tüm bu şartlar kapsamında belirtilen süre içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

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