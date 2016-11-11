Arnavutluk basınında yer alan habere göre, 2018 Dünya Kupası Eleme maçı Arnavutluk - İsrail karşılaşmasında, maçın oynanacağı Elbasan Arena'da terör eylemi gerçekleştireceği düşünülen 4 kişi tutuklandı.

Arenaya bombalı eylem hazırlığı içinde olduğunu öğrenilen 4 teröristin IŞİD bağlantılı olduğu kaydedildi. Ülke basınında yer alan haberde, yapılan baskın sonucu hücre evinde bombalar, makineli tüfekler ve stadyumum planlarının ele geçirildiği ifade edildi.

Daha önce Loro Boriçi Stadı'nda oynanması planlanan maç, geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesi ile değiştirilmiş ve Elbasan Arena'ya alınmıştı.