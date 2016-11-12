2018 Dünya Kupası Eleme maçlarında bugün 10 karşılaşma oynandı. F grubundaki İngiltere - İskoçya maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçı İngiltere 3-0 kazandı. Günün en farkı maçında ise Almanya, San Marino’yu 8-0 mağlup etti.

I grubunda yer alan Türkiye ise yarın saat 20.00’de Antalya’da Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Eleme maçlarında bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Fransa: 2 - İsveç: 1

C Grubu

Çek Cumhuriyeti: 2 - Norveç: 1

Kuzey İrlanda: 4 - Azerbaycan: 0

San Marino: 0 - Almanya: 8

E Grubu

Ermenistan: 3 - Karadağ: 2

Romanya: 0 - Polonya: 3

Danimarka: 4 - Kazakistan: 1

F Grubu

İngiltere: 3 - İskoçya: 0

Malta: 0 - Slovenya: 1

Slovakya: 4 - Litvanya: 0