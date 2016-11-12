2018 Dünya Kupası Eleme maçlarında bugün 10 karşılaşma oynandı. F grubundaki İngiltere - İskoçya maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçı İngiltere 3-0 kazandı. Günün en farkı maçında ise Almanya, San Marino’yu 8-0 mağlup etti.
I grubunda yer alan Türkiye ise yarın saat 20.00’de Antalya’da Kosova ile karşı karşıya gelecek.
Eleme maçlarında bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Fransa: 2 - İsveç: 1
C Grubu
Çek Cumhuriyeti: 2 - Norveç: 1
Kuzey İrlanda: 4 - Azerbaycan: 0
San Marino: 0 - Almanya: 8
E Grubu
Ermenistan: 3 - Karadağ: 2
Romanya: 0 - Polonya: 3
Danimarka: 4 - Kazakistan: 1
F Grubu
İngiltere: 3 - İskoçya: 0
Malta: 0 - Slovenya: 1
Slovakya: 4 - Litvanya: 0