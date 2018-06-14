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2018 Dünya Kupası maçları canlı izle TRT 1 SPOR Dünya Kupası puan durumu

Futbol meraklıları bu yaz ekran başından ayrılamayacak. 14 Haziran-15 temmuz tarihleri arasında Rusya'da gerçekleştirilen 2018 FİFA Dünya Kupası organizasyonu maçlarını canlı olarak bu sayfamızdan erişebilme olanağı bulabilirsiniz...

2018 Dünya Kupası maçları canlı izle TRT 1 SPOR Dünya Kupası puan durumu

14 Haziran 2018 18:04

Birbirinden iddialı 32 takımın yer aldığı Fifa Dünya Kupası maçlarında 5 kıtadan 32 takım 8 grupta yer alıyor. Organizasyonda Avrupa'dan 14, Asya Güney Amerika ve Afrika'dan 5'er, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 3'er ülke yer alıyor.

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Final 15 Temmuz’da Moskova’da

Toplam 11 kentte 12 stadyumda düzenlenecek turnuvada ilk turda 48 toplamda ise 64 maç oynanacak. Grup maçları 28 Haziran'da sona erecek. İkinci tur maçları 30 Haziran, 1, 2 ve 3 Temmuz'da, çeyrek final 6-7 Temmuz'da, yarı final maçları ise 10-11 Temmuz'da yapılacak. 14 Temmuz’da üçüncülük mücadelesi, final ise 15 Temmuz’da Moskova’da oynanacak.

En çok Brezilya

Geçmişte 20 kez organize edilen Dünya Kupası'nı Brezilya beş, Almanya ve İtalya dört, Arjantin ve Uruguay iki, İngiltere, Fransa ve İspanya ise birer kez kazandı. Son olarak Brezilya'da düzenlenen turnuvayı Almanya, finalde Arjantin'i geçerek kazanmıştı.

Turnuvada Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Soçi, Nijniy Novgorod, Rostov, Samara, Copy Volgograd, Saransk ve Yekaterinburg şehirlerinde bulunan stadyumlar ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası grup ise şu şekilde:

A Grubu: Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Uruguay

B Grubu: İspanya, Fas, İran, Portekiz

C Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Peru

D Grubu: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Güney Kore, İsveç, Meksika

G Grubu: Belçika, İngiltere, Panama, Tunus

H Grubu: Kolombiya, Japonya, Polonya, Senegal

  

 

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