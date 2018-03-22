2018 Dünyanın en iyi havaalanları seçildi | İşte En İyi Havalimanları

Changi Havalimanı 2018’in Dünyanın En İyi Havalimanı Seçildi. Singapur'da bulunan Changi Havalimanı, altıncı kez üst üste dünyanın en iyi havalimanı seçildi.Skytrax tarafından 500'den fazla havalimanını kullanan 13.7 milyon kişi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Singapur'da bulunan Changi Havalimanı, altıncı kez üst üste en iyi havalimanı seçildi.

17 YILDA 9 BİRİNCİLİK

Skytrax CEO'su Edward Plaisted, altıncı kez birinci olmanın Changi Havalimanı için büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Bu ödül Changi'nin uluslararası yolcular arasındaki popülaritesini gösteriyor" dedi. Changi Havalimanı, son 17 yıl içerisinde toplam 9 kere birincilik ödülü kazandı.

SİNGAPUR CHANGI HAVAALANI ÖZELLİKLERİ

Singapur Changi Havalimanı, dünya çapında 200'ü aşkın destinasyona, 5000'i uluslararası havalimanına ve 5000'e kadar uluslararası havalimanına bağlanıyor. 2017 yılında Changi Havalimanı, dünya çapında 100'e yakın ülkeden 60 milyon yolcuya hizmet veren önemli bir dönüm noktasını kutladı. Transit Hall'un alışveriş ve yemek alanlarının koşuşturmasından uzak, Ayçiçeği bahçesi. Bahçe, Changi Havalimanı'nın kendi odasında yetiştirilen çeşitli ayçiçeği çeşitlerine sahiptir. Bu çatı katının da manzarası muhteşem görsellikte.

Terminal, Changi'nin genel kapasitesini 82 milyona çıkararak dünyanın en yoğun havalimanları arasına yerleştirerek yılda 16 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Terminal yaklaşık 27.000 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 225.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

EN İYİ HAVALİMANINDA SUNULAN OLANAKLAR

24 saat açık sinema salonları, çatı katındaki yüzme havuzu ve havaalanındaki kreşte ayçiçeği bahçesi yer almaktadır. Bu, son yirmi yıldaki yıllık ödüllerde "dünyanın en iyi havalimanı" unvanını aldığı dokuzuncu ödül.

Yolcuları güvenlikten geçerken eğlendirmek için büyük bir LED ekrana sahiptir. İçeri girdikten sonra, 62 mağazadan birinden hediyelik eşya satın alabilirler ve bir şefin, talep üzerine popüler Hint gözleme hamurunu yiyebilir, ayrıca 19 yiyecek ve içecek istasyonu ile karşılaşabilirsiniz.

TOKYO EN TEMİZ HAVALİMANI

Skytrax ayrıca, yiyecek, alışveriş tesisleri ve hatta temizlik gibi kategorilerle daha özel ödüller için havalimanları seçti.

Tokyo Uluslararası Havalimanı, oyunu "dünyanın en temiz havalimanı" olarak kazandı ve Incheon Uluslararası Havalimanı havalimanı personeline verildi .

Hong Kong Uluslararası Havalimanı "dünyanın en iyi transit havalimanı" ve "yemek için en iyi havaalanı" seçildi, ancak Japonya'nın Çubu Centrair Nagoyası "dünyanın en iyi bölgesel havaalanı" ünvanını çaldı .





2018 EN İYİ DÜNYA HAVAALANI ÖDÜLLERİ İLK 10

1. Singapur Changi Havaalanı

2. Incheon Uluslararası Havaalanı (Seul, Güney Kore)

3. Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda)

4. Hong Kong Uluslararası Havaalanı

5. Hamad Uluslararası Havaalanı (Doha, Katar)

6. Münih Havalimanı (Almanya)

7. Çubu Centrair Nagoya (Japonya)

8. Londra Heathrow Havaalanı

9. Zürih Havaalanı (İsviçre)

10. Frankfurt Havaalanı (Almanya)





EN İYİ HAVALİMANI İLK 100’DE DEĞİŞİKLİKLER VAR

Vancouver, Kuzey Amerika'nın bir numaralı havalimanı olmasına rağmen, yine de sıralaması 14. sıraya düştü.

Houston'ın George Bush Kıtalararası Havalimanı 50, Atlanta Havalimanı 50, San Francisco Uluslararası Havalimanı 51, Dallas / Fort Worth Uluslararası Havaalanı 56, Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı 62 ve New York JFK Uluslararası Havaalanı 69.