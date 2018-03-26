2018 ERA Türkiye ve KKTC Büyük Kongresi Antalya’da gerçekleşecek

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim, seminer, konferans ve etkinlik faaliyetlerinin hepsini bünyesinde barındıran, Türkiye ve KKTC’den birçok gayrimenkul danışmanı ve brokerı bir araya getirecek. 28-30 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek ‘2018 ERA Türkiye ve KKTC Büyük Kongresi’nde gayrimenkul danışmanlık sektörü, alanında uzman konuk ve profesyonellerin katılımıyla masaya yatırılacak. Broker ve gayrimenkul danışmanlarının networklerini de geliştirecekleri kongrede; 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı beklentileri, iş hayatında iletişim, girişimcilik ve motivasyon konularında seminerler gerçekleştirilecek.

Hedefler anlatılacak

ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baygan’ın da katılacağı kongrede, ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay ‘2017 Değerlendirmesi, 2018’e Bakış’ başlığı altında ERA Gayrimenkul Türkiye’nin hedeflerini anlatacak.

Tüm ERA broker, gayrimenkul danışmanı, ofis yöneticisi, ofis asistanlarının katılacağı kongrede; ayrıca yazar İlker Taner Uzun 'Satışta Tutku, Mücadele Ruhu, Mental ve Fiziksel Hazırlığın Sonuca Katkısı', Academy NEURO Liderlik ve Satış Stratejisti, Eğitimci ve Yazar Mert Aydıner 'İş Hayatında İletişim Sanatı', Sifisan Entertainment İnvestments Başkanı Adnan Akdemir, 'Adnan Akdemir ile Girişimciliğin Şifreleri' ve Dünya Engelsiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Merdol 'Bir Satıcının Yaşam Yürüyüşü' konularında sunum yapacak. Hollanda Amsterdam’da hizmet veren ERA EVİM Makelaars Broker’ı Selman Şen’in, ERA Türkiye ve Hollanda arasında iş ve ticaret imkanlarıyla ilgili konuşma yapacak.

Kongrenin ardından düzenlenecek gala gecesinde, 2017 yılının en başarılı ERA Gayrimenkul profesyonellerine, 15 ayrı kategoride 2017 yılı üstün başarı ödülleri verileceği kaydedildi.