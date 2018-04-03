2018 ERA Türkiye ve KKTC Büyük Kongresi Antalya’da gerçekleşti

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim, seminer, konferans ve etkinlik faaliyetlerinin hepsini bünyesinde barındıran, Türkiye ve KKTC’den birçok gayrimenkul danışmanı ve Brokerı bir araya getirerek dev bir organizasyona imza attı. 28-30 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen ‘2018 ERA Türkiye ve KKTC Büyük Kongresi’nde gayrimenkul danışmanlık sektörü, alanında uzman konuk ve profesyonellerin katılımıyla masaya yatırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre broker ve gayrimenkul danışmanlarının networklerini de geliştirdikleri kongrede; 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı beklentileri, iş hayatında iletişim, girişimcilik, motivasyon konularında seminerler gerçekleştirildi.

"2018’de hedef yüzde 50 büyümek"

ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baygan’ın da katıldığı kongrede, ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay ‘2017 Değerlendirmesi, 2018’e Bakış’ başlığı altında ERA Gayrimenkul Türkiye’nin hedeflerini anlattı. Atalay, “ERA Gayrimenkul Türkiye olarak, 2017 yılında pazar payını en fazla büyüten firma oldu. Ofis adedini yüzde 35, gayrimenkul danışmanı sayımızı yüzde 95, broker sayımızı yüzde 35, idari ofis kadromuzu yüzde 90’ın üzerinde büyüttük. 2018 hedefimizi ofis bazında yüzde 50 büyüme olarak belirledik. 2017 yılında bünyemize 17 ofisi dahil ettik. Verdiğimiz hizmet kalitesi ile gayrimenkul sektörünün eniyi firması olmayı başardık. Bunu 2018 yılında da koruyarak büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Tüm ERA broker, gayrimenkul danışmanı, ofis yöneticisi, ofis asistanlarının katıldığı kongrede; ayrıca yazar İlker Taner Uzun ‘Satışta Tutku, Mücadele Ruhu, Mental ve Fiziksel Hazırlığın Sonuca Katkısı’, Academy NEURO Liderlik ve Satış Stratejisti, Eğitimci ve Yazar Mert Aydıner ‘İş Hayatında İletişim Sanatı’, Sifisan Entertainment İnvestments Başkanı Adnan Akdemir, ‘Adnan Akdemir ile Girişimciliğin Şifreleri’ ve konularında sunum yaptı. Hollanda Amsterdam’da hizmet veren ERA EVİM Makelaars Broker’ı Selman Şen’in, ERA Türkiye ve Hollanda arasında iş ve ticaret imkanlarıyla ilgili konuşma yaptığı kongrede, ERA Gayrimenkul Türkiye Eğitimci Azerşin Saraç ise ‘Kurumsal Stiliniz ve İş Etiketiniz’ konusunu ele aldı.

Büyük kongrede büyük ödül

Kongrenin ardından düzenlenen gala gecesinde, 15 ayrı kategoride 2017 yılının en başarılı ERA Gayrimenkul profesyonellerine ödülleri verildi. ‘En yüksek ciro yapan ERA Ofisi Ödülü’ ERA Kale Çanakkale Ofisi’nin olurken, ‘en yüksek işlem yapan ERA Profesyoneli Ödülü’ Sema Akçıl’a verildi.

2017 yılının enleri, Recruiting, En Hızlı Gelişim Gösteren Ofis, Teknoloji İnovasyon, Ekip Sinerjisi Müşteri Memnuniyeti Kategorilerinde ödüllerini ERA Türkiye Yönetim Kurulu üyelerinden aldılar.