Diğer
Kategoriler

2018 FIBA Dünya Kupası’nda rakipler belli oldu

22-30 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

2018 FIBA Dünya Kupasında rakipler belli oldu

06 Şubat 2018 16:00

İspanya’nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde ülkemizi, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım temsil etti. Kura çekiminde ay-yıldızlılar B Grubu’nda yer alırken, Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti.
Haluk Yıldırım: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kura çekiminin ardından, "A Milli Kadın Takımımız, her zaman yakalamış olduğu başarılarla bizleri gururlandırıyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Kupası’nda yine ay-yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek; Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kura çekiminde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Kore, Yunanistan, Kanada, Fransa

B Grubu: Türkiye, Avustralya, Nijerya, Arjantin

C Grubu: Japonya, Porto Riko, Belçika, İspanya

D Grubu: Letonya, Amerika, Senegal, Çin 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç