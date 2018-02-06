2018 FIBA Dünya Kupası’nda rakipler belli oldu

İspanya’nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde ülkemizi, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım temsil etti. Kura çekiminde ay-yıldızlılar B Grubu’nda yer alırken, Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti.

Haluk Yıldırım: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kura çekiminin ardından, "A Milli Kadın Takımımız, her zaman yakalamış olduğu başarılarla bizleri gururlandırıyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Kupası’nda yine ay-yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek; Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kura çekiminde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Kore, Yunanistan, Kanada, Fransa

B Grubu: Türkiye, Avustralya, Nijerya, Arjantin

C Grubu: Japonya, Porto Riko, Belçika, İspanya

D Grubu: Letonya, Amerika, Senegal, Çin