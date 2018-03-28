2018 genç çiftçi proje başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Genç Çiftçi projesi 2018 yılı programına ilişkin 2018/12 No’lu Tebliğ 24 Mart 2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti. Peki, genç çiftçi proje başvuru şartları neler?

Kadıoğlu, Hayvansal üretime yönelik destekleme projelerine destek verildiğini ifade ederek, “Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında ise kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konularını kapsıyor” dedi.

Başvuruların 2 Nisan - 30 Nisan 2018 arasında yapılacağını belirten Kadıoğlu, “Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak, Okur-yazar olmak, başvuru tarihi itibarıyla, 31 mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak, başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak. Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak, Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak. Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçük baştan fazla hayvan sahibi olmamak. Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak” diye konuştu.

Mehmet Ali Dağ