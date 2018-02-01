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2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları saat kaçta çekilecek? |2018 Hac kayıt kura sonuçları..

Ülkemizdeki 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği tarih nihayet geldi. Peki, 2018 Hac kuraları ne zaman çekiliyor? 2018 Hac kayıt kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları saat kaçta çekilecek? |2018 Hac kayıt kura sonuçları..

01 Şubat 2018 09:55
Hac kuraları yarın çekiliyor - Tıkla İzle

Milyonlarca hacı adayının beklediği gün geldi. Peki, 2018 Hac kuraları ne zaman  saat kaçta çekilecek? Hac kayıt kura sonuçları ne zaman açıklanacak? |2018 Hac kayıt kura sonuçları..

HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca vatandaşın büyük heyecanla beklediği hac kura çekimini bugün gerçekleştirecek ve hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları belirlenecek.

Hac Kurası 2018 Özel Programı 1 Şubat 2018 Perşembe saat 11:00 de canlı yayınla TRT Diyanet ekranlarıda...

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura çekimi saatini araştıran milyonlarca vatandaş, bir yandan da hac kura sonuçlarının nereden öğrenileceğini araştırıyor. Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hac sonuçları açıklama ekranında erişime açılacak.

Hacca gideceklerin belirleneceği kura bugün çekilecek.

Heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor. Türkiye’de 2 milyondan fazla aşkın hacı adayının büyük bir heyecanla beklediği hac kurası yarın saat 11.00’de bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak çekilecek.

Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresinden ulaşabilecek. Bu yıl hac için mukaddes topraklara gidişler Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Hacı adayları Kurban Bayramından bir gün önce yani arefe günü Vakfe için Arafat’ta olacak.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden kutsal topraklara giden milyonlarca mümin, Arafat Vakfe’sinin ardından diğer görevleri de tamamlayıp hacı olacak.

HAC KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KATSAYILI KURA SİSTEMİ NEDİR?

Katsayılı kura sistemi, hac başvurusu yapan ancak kurada ismi çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek adına kullanılan bir sistemdir. Hacı adaylarının isimleri başvurdukları her yıl için belirli bir oranda katlanarak kura listesine girer. Böylece ilk kez başvuran hacı adaylarına oranla isimleri kurada daha çok yer alır.

Etiketler: hac, kura

 

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