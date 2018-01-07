2018 işsizlik maaşı ne kadar ? İşsizlik maaşı kaç ay alınır ?

Asgari ücret için yapılan zam sonra işsizlik maaşı 2018 yılında arttı. Yapılan zam sonrasında işsizlik maaşı ne kadar oldu büyük merak konusu. Işte işsizlik maaşı hakkında tüm merak edilenler...

2018 YILI İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre çalışan herkes, hangi meslek grubundan olursa olsun işsizlik maaşından faydalanabilme hakkında sahip ancak bu hakkın elde edilebilmesi için bir takım şartlar var. Bu şatlardan ilki İşten çıkarıldıktan 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmak. Aksi halde geciktirdiğiniz ayların maaşı için talepte bulunamıyorsunuz. Mevcut sistemde geçerli olan diğer şartlar ise şunlar; çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması, son üç yılda 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması, işten ayrıldığı tarihten geriye doğru 4 ay yani 120 gün kesintisiz olarak çalışmış olması.

2018 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU ?

Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretlerde de artış oldu. Geçen sene en düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL olmuştu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti de, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükselmişti.

2018'de ise işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı bin 623 lira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

1 – Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

2 – Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. Şartlarda da belirtildiği üzere 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR ?

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.