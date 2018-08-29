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2018 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı ? KPSS lisans sonuçları 2018 | KPSS sonuçları

Memur olabilmek için milyonlarca aday 2018 KPSS lisans sınavına girdi. Uzun süredir hazırlanan adaylar KPSS sınavından alacakları sonuca göre hayalindeki işlere kavuşma imkanı elde edecek. KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lisans sonuçlarını öğrenmek için haberimizi takip edin.

2018 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı ? KPSS lisans sonuçları 2018 | KPSS sonuçları

29 Ağustos 2018 19:12

Kamuda personel olabilmek için aylarca çalışan adaylar KPSS 2018 lisans sonuçlarını dört gözle bekliyor... KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 buçuk aydır beklenen KPSS 2018 lisans sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçlar ilk açıklandığında sitemizden sonuçların linkine ulaşabilirsiniz. KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lisans sonuçlarını öğrenmek için haberimizi takip edin.

2018 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı ? KPSS lisans sonuçları 2018

KPSS lisans sonuçları 2018 için tıklayınız...
 

Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

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