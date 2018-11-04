2018 KPSS sonuçları ÖĞREN | KPSS Ortaöğretim sonuçları SORGULA| KPSS SONUÇLARI ÖSYM SONUÇ SAYFASI

2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS sonuçları ÖĞREN | KPSS sonuçları ÖSYM öğren | ÖSYM sonuç açıklama sistemi KPSS sonuçları...KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. Devlet memuru olabilmek için gece gündüz çalışan adayları bu sefer sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı heyecanı sardı. Milyonlarda aday bu sonuçlara kilitlendi. 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklama tarihi için resmi bir açıklama var mı? ÖSYM'den net bilgi geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduPeki, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi aradıklarınıza bu haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI! TIKLA ÖĞREN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANAK?

2018 KPSS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgiye göre 7 Ekim Pazar günü yapılan KPSS ortaöğretim sonuçları, 8 Kasım 2018 tarihinde 'ÖSYM sonuç' sayfasında açıklanacak.

2018 KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'nin açıkladığı programa göre 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak olan KPSS sonuçları memur adayları tarafından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzdaki açıklama: Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

