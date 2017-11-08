2018 MEB Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ?

2018 yılında öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Hangi branşlardan öğretmen alımı yapılacak? Milyonlarca öğretmen adayı bu soruların cevaplarını arıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. İşte öğretmen atamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Şu Ana Kadar 39 bin 300 Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapıldı

Sözleşmeli öğretmenin atamalarına ilişkin soruya Yılmaz, "39 bin 300 sözleşmeli öğretmen ataması yapılmış. Bunlardan 200'ü başlamamış" dedi.

2018 Yılında Öğretmen Ataması Yapılacak Mı ?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılında yeni öğretmen alımları yapılacağını duyurdu. Yılmaz, "100 bin öğretmen açığı var. 20 bin öğretmen alacağız dedi.

2018 Yılı Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Öğretmen atamaları duyurusunun 2018 yılı Şubat ayında yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz atamaların 2017 KPSS sınavını esas alarak yapılacağını açıkladı.

Cem Radış