2018 Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ve bilet fiyatları ne kadar? MPİ En çok çıkan rakamlar hangileri?

Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belli oldu. Bu yılda milyonlarca kişiye zengin olma hayali kurduracak, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı büyük ikramiyesi 61 Milyon TL olarak açıklanırken verilecek toplam ikramiye tutarı ise 349 milyon 243 bin lira olacak. 31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde ayrıca bir adet 10 milyon lira, bir adet 5 milyon lira, bir adet 2 milyon lira, bir adet 1 milyon lira ve bir adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek. Peki Milli Piyango 2018 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar ? En çok çıkan şanslı numaraları neler? İşte bu soruların cevapları haberimizde...

2018 Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar ?

Tam bilet 60,

Yarım bilet 30,

Çeyrek bilet 15

Yılbaşı Çekilişinde En Çok Çıkan Şanslı Rakamlar Hangileri ?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde daha önce büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri?

İşte en çok çıkan rakamlar;

3 RAKAMI 12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI