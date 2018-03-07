2018 model en ucuz sıfır araç modelleri hangileri? En ucuz sıfır araba fiyatları 2018...

2018’in ilk aylarında, araba markaları geçen yıla göre ciddi şekilde düşmüş olan satışları artırmak için birbirinden cazip kampanyalar hazırlıyor. Kampanyalı olarak daha ucuza otomobil almak isteyenler araştırmalarına devam ediyorlar. Türkiye’de sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en az ne kadar bütçe ayırması gerekiyor? Araç ne kadar küçük ve bir yılda katettiği yol ne kadar düşük olursa, benzinli motor seçeneği daha iyi alternatif sunuyor. Türkiye şartlarında yıllık 20 bin km’yi geçmeyen vatandaşların benzinli araçları tercih etmeleri önerilirken yine son kararı alıcı veriyor. Türkiye’nin dış üretime bağımlı ülke olması nedeniyle ürün fiyatları da yükseldi. Bu artış otomobil sektöründe de kritik değişikliklere neden oldu. Vergilerin de artması ile otomobiller zamlanınca vatandaş sıfır araba kampanyalarına yöneldi. Kampanyalı olarak daha ucuza otomobil almak isteyenler araştırmalarına devam ediyorlar. Peki 2018 en ucuz sıfır arabalar hangileri, alınabilecek en ucuz sıfır araba listesi, en ucuz sıfır araba 2018, sıfır araba fiyatları ve kampanyalarının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte az masraflı sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için, 53 bin ile 70 bin TL arasındaki araçlar..

1-) Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg benzinli Fiyat: 53.900 TL

2-) Fiat Linea Sedan 1.4 Fire Benzinli 77 HP Fiyat: 56.900 TL

3-) Fiat punto Hatcback 1.4 Fire Popstar Benzinli 77 HP Fiyat: 60.900 TL

4-) Renault Symbol Sedan 1.0 SCE benzinli Fiyat: 60.250

5-) Peugeot 208 Hatchback 1.2 PURETECH benzinli Fiyat: 60.000 TL

6-) Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP Benzinli Fiyat: 61.500 TL

7-) Skoda Fabia 1.0 75 PS Ambition Benzinli Fiyat: 63.000 TL

8-) Renault Clio Joy 1.2 75 bg Fiyat: 64.900 TL

9-) Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Fiyat: 66.000 TL

10-) Dacia Duster SUV 1.6 16V Benzinli Fiyat: 64.050 TL

11-) Kia RİO 1.25 Benzinli HB Fiyat: 67.500 TL

12-) Volkswagen Polo 1.2 TSI Bluemotion Benzinli Fiyat: 66.100

13-) Hyundai i20 1.2 MPI JUMP Benzinli Fiyat: 69.800 TL

14-) Ford Fiesta Trend 1.1 L M/T Benzinli Fiyat: 69.000 TL