2018 O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu ! O Ses Türkiye'yi kim kazandı?

O Ses Türkiye'de 2018 şampiyonu bu akşam yapılan final karşılaşmalarının ardından belli oldu. 6 finalistin yarıştığı akşamda oldukça zorlu ve heyecanlı geçen mücadeleler sonucunda yapılan halk oylaması sonucu kazanan isim belirlendi. Peki, 2018 O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte, O Ses Türkiye 2018 finali ile ilgili detaylı bilgiler...

O Ses Türkiye 2018 yarışması bu akşam gerçekleştirilen final gecesi ile son buldu. 6 kişinin yarıştığı finalde, Gökhan'ın takımdan Lütfiye Özipek ve Yener-Ümit, Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman,Nihat Mugil,Hadise'nin takımından Oğulcan,Yıldız Tilbe'nin takımından ise Ceren finalde yarıştı. Final akşamının sonunda rakiblerinden daha çok oy alan yarışmacı ise Lütfiye Özipek oldu.

LÜTFİYE ÖZİPEK KİMDİR?

Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.

İşte O Ses Türkiye’nin 2018 finalistleri:

1- Lütfiye Özipek

2-Yener Bulut-Ömer Durak

3-Aydan Kahraman

4-Nihat Mugil

5-Ceren Düzova

6-Oğulcan Bolcan