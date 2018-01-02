2018 ocak-temmuz emekli maaş zammı ne kadar ? 2018 emekli maaşı hesaplama

Milyonlarca ssk,bağkur ve memur emeklisi 2018 yılında emekli maaşı zam oranlarını merak ediyor. Maaşlarına yapılacak zammı merakla bekleyen yaklaşık 17 milyon vatandaş, enflasyon oranının açıklanmasını bekliyor. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak Çarşamba günü (yarın) açıklanacak 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı Ocak'taki zam oranını gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı enflasyon belirleyecekken, Memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle karara bağlanacak. Peki 2018 yılında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekliye maaş müjdesi| Ücret kesme kalktı

Memur hatası nedeniyle emekli maaşı kesilip mağdur edilen vatandaşların sorunu çözüldü. Yapılan düzenleme ile eksik günler tamamlanacak, maaş sürecek, borçlu da emekli olabilecek.

Bu tür eksik primden kaynaklanan mağduriyetlerin artması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu, tedbir aldı. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik 5 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AYLIKTA ARTIŞ YAPILACAK

Buna göre vatandaşın yanlış işlemi eğer kendi kusurundan kaynaklanmıyorsa maaşı kesilmeden mutlaka bir çözüm üretilecek.

Vatandaş askerlik, doğum veya yurtdışı gibi borçlanma süreleri varsa bunları kullanarak eksik günlerini tamamlayabilecek.

Bu tür borçlanma imkânı yoksa ya da süre yetmiyorsa bu kez emeklilik tarihiyle yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında 4A sigortalılığı bulunanların yani emekli olduktan sonra çalışması olanların bu süreleri kullanılacak.

Bu tür bir çalışması olmayan emeklilerin ise isteğe bağlı sigorta ya da tarım sigortasının devam ettirilmesi suretiyle eksik süreleri tamamlanacak.

Askerlik ve doğum gibi borçlanma yapanların dışındaki yöntemlerle eksik primlerini tamamlayanlar için yeniden aylık hesaplanacak. Hesaplamada devam eden sigortalılık süreleri gün ve kazanç olarak, borçlanılacak süreler sadece prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecek. Böylece ek ödeme yapan emeklilerin maaşlarında artış meydana gelebilecek. Emeklilerin yapacakları borçlanma ve prim ödemeleri emeklilerin maaşından kesilerek alınacak. Burada 24 aylık ödemelerde faiz işletilmeyecek.

BORCU OLANA DA MAAŞ

Aynı düzenlemede emekli olduktan sonra borcu olduğu tespit edilenler için de müjdeli bir haber geldi. Emekli maaşı aldıktan sonra ya da bağlanırken önceki sürelere ait asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu anlaşılanlara maaş bağlanacak. Prim borçları ödenecek aylıklarından kesilerek tahsil edilecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre 2018 yılında emekli maaşlarında 144 liraya varan artış gerçekleşecek.En yüksek emekli maaşı yüzde 3.4 zamla 4 bin 240 liradan 4 bin 384 liraya yükselecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak.

Tüm emeklilerin maaşlarına ayrıca her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde ek ödeme tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (900 liranın altı maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Zamlar çıplak maaşa eklenirken ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak maaşa ilave ediliyor.

Örneğin; halen net maaşı 2 bin lira olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 3.4 zamla Ocak'ta net maaş 2 bin liradan 2 bin 68 liraya çıkacak. Ek ödeme de 80 liradan 82,72 liraya yükselecek. Emeklinin eline geçen para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 150 lira 72 kuruşa ulaşacak.

EN AZ YÜZDE 5 ZAM

2017 Ağustos’unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017’nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

SON İKİ YILDA MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 21,79 ZAM

Memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018'in ilk yarısında yüzde 4'lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak. 2015'de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016'nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017'de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017'de toplam 21,79 zam almışlardı.