2018 Öğretmen İl içi atama(tayin) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 il içi tayin açıklayan iller hangileri?

2018 Öğretmen İl içi atama sonuçları, Öğretmenlerin il içi tayinleri 2018 ve Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları gibi aradıklarınıza bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 2018 yılında Mili Eğitim Bakanlığı İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları için beklenen tarih geldi çattı. Birçok öğretmen başvuru sonuçlarını büyük bir merak içersinde bekliyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin siteleri üzerinden bugün il içi yer değiştirme (il içi atama) sonuçları açıklanması bekleniyor. Öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği sonuçlar her İl için ayrı ayrı açıklanacak. Tayin isteyen bir çok öğretmen bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından sonuçları öğrenecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alındı; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.

Bu doğrultuda il içi atama sonuçlarının her il tarafından 30 Mayıs tarihine kadar sonlandırılacağı ve sonuçların il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Hezün açıklanan il içi atama listesi bulunmuyor.