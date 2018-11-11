2018 Okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanış tarihi | 15 tatil ne zaman!

17 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim sezonun ne zaman biteceğini öğrenciler tarafından merakla sorgulanıyor. MEB'in üç aylık yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, konu hakkında bilgi almak adına internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2018

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin 18 Ocak 2019 Cuma günü sona ereceğini ve yarıyıl tatilinin, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde başlayacağını duyurdu. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLADI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak.

2019 SÖMESTR-ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

16 Eylül 2019'da okullar açılacak.