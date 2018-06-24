2018 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İl il 2018 CANLI seçim sonuçları

İl il 2018 CANLI seçim sonuçları... 24 Haziran anlık seçim sonuçları... Seçim sonuçları herkes tarafından merakla bekleniyor. 24 Haziran saat 17.00 itibari ile oy verme işlemi tamamlandı. Artık herkes ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmek için bekliyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İl il 2018 seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Sandıklar açılır açılmaz seçim sonuçları anlık canlı olarak sitemizden yayınlanacak. Peki İstanbul’da 2018 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte İl il 2018 CANLI seçim sonuçları

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SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haberler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını bugün saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

OY NASIL KULLANILIR?

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun. Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

24 Haziran'da seçmene iki pusula tek zarf verilecek. Oy pusulaların biri Cumhurbaşkanı seçimi için, diğer oy pusulası ise milletvekili seçimi için tercihe sunulacak.

Cumhurbaşkanı seçilecek olan oy pusulasının üzerinde Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafı ve isimleri bulurken, Milletvekili seçilecek pusulanın üzerinde partilerin logosu ve isimleri yer alıyor olacak.

Her iki pusulanında altında yer alan içi boş yuvarlak alana tercih edilen bölgeye mühür basılacak. Tercih işleminin ardından iki oy pusulası da tek zarfın içerisine konularak sandığa atılacak.

Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, oy o partiye yazılıyor.

Pusulada yalnızca ittifaka mühür vurulmuşsa, oy ‘ittifak ortak oyları’ sütununa yazılıyor.

Pusulada hem ittifaka, hem de tek bir partiye mühür vurulmuşsa, oy o partiye atılmış sayılıyor.

Pusulada mühür ittifak bölümüne taşacak şekilde parti alanına vurulmuşsa, oy yine partiye sayılıyor.

Pusulada hem bir ittifaka, hem de birden çok partiye mühür basılmışsa, o takdirde bu oy ittifak için kullanılmış sayılıyor, ‘ittifak ortak oyları’ hanesine yazılıyor.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı

SEÇMENE İKİ OY PUSULASI VERİLECEK

Seçmenlere verilecek iki oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde 56 milyon 342 bin 263 seçmen yer aldı. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 gencin ismi de listelerde yer aldı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.