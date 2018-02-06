2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Survivor Marcus'un Gerçek ismi ne?

Survivor 2018 All Star yarışmacıları belli oldu. Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne?Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…

Marcus'un gerçek ismi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında.

SURVİVOR MARCUS KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.

Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;

“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”

Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılmaktadır.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR

Cumali Akgül

Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Birsen Bekgöz

Kendimi aşmaya gidiyorum.

Ramazan Kalyoncu

Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Gizem Kurtulan

Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Melih Özkaya

Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Yağmur Banda

Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Ecem Karaağaç

Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Nevin Yanıt Baltacı

Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Anıl Berk Baki

Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.

Funda Alkayış

Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Gamze Aksu

Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Marcus

Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.

Hilmi Cem İntepe

Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın

Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan

Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan

Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran

İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir

Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı

Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere

Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu

Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan

Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can

Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık

Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.