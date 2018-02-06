2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Survivor Marcus'un Gerçek ismi ne?

Survivor 2018 All Star yarışmacıları belli oldu. Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne?Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…
Marcus'un gerçek ismi
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında.
SURVİVOR MARCUS KİMDİR?
Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.
Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;
“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”
Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılmaktadır.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR
Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.
Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?
Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!
Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.
Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.
Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.
Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.
Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.
Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.
Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.
Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır
Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.
Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.