2018 Survivor Ramazan Kalyoncu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Survivor 2018 All Star’a katılan isimler belli oldu. 10 Şubat Cumartesi ekrana kilitlenen seyirci yarışmanın başlamasını bekliyor. Göz dolduran yarışmacılar Dominik'e gitti. İşte onlardan biri de Ramazan Kalyoncu. Peki Göz6 ile ünlenen Ramazan Kalyoncu kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Kalyoncu hakkında merak edilen tüm detaylar...

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990'da Rize'de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro'da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı.

Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.,

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR

Cumali Akgül

Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Birsen Bekgöz

Kendimi aşmaya gidiyorum.

Ramazan Kalyoncu

Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Gizem Kurtulan

Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Melih Özkaya

Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Yağmur Banda

Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Ecem Karaağaç

Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Nevin Yanıt Baltacı

Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Anıl Berk Baki

Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.

Funda Alkayış

Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Gamze Aksu

Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Marcus

Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.

Hilmi Cem İntepe

Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın

Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan

Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan

Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran

İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir

Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı

Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere

Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu

Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan

Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can

Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık

Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.