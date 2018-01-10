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2018 tarım destekleri ne zaman ödenecek? Tarım destekleme ödemesi ne zaman yapılacak? Tarım destekleri ne zaman yatacak?

Tarım destekleri ne zaman ödenecek sorusu çiftçiler tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018 yılında hangi ürünlere destekleme verileceğini açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçilere ne zaman destekleme ödenecek? 2018 tarım destekleri ne zaman ödenecek? Tarım destekleri ne zaman yatacak? İşte illere göre destekleme tutarları...

2018 tarım destekleri ne zaman ödenecek? Tarım destekleme ödemesi ne zaman yapılacak? Tarım destekleri ne zaman yatacak?

10 Ocak 2018 15:27

Tarım desteklerinin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bölgelere göre farklı ürünlere destekleme verilecek. Tarım desteği ödenecek ürünlerin listesi Bakanlık tarafından yayımlandı. Peki tarım destekleri ne zaman yatacak? 2018 tarım destekleri ne zaman ödenecek? 

2018 tarım destekleri ne zaman ödenecek?

Tarımsal destek ödemelerinin çiftçilere ne zaman ödeneceği resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmadı. Tarım destekleri, geçtiğimiz yıl Ziraat Bankası tarafından; TC Kimlik Numarası 0 ile bitenler için 31 Mart 2017, TC Kimlik Numarası 2-4 arasında bitenler için 07 Nisan 2017, TC Kimlik Numarası 6-8 arasında bitenler için ise 14 Nisan 2017 tarihinde ödenmişti.

Bu yıl da ödemelerin bu tarihlerde yapılacağı düşünülmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bölgelerde desteklenecek olan ürünler ile ilgili bilgi yayımladı. İşte, o bilgi ve ürünlerin listesi;

"Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, su kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il-ilçe (Kamu, STK ve Üniversiteler) önerileri de dikkate alınarak oluşturulan Karar Destek Sistemi sonuçları ile il / ilçe müdürlüklerimizle Temmuz-Ağustos döneminde yapılan toplantı/telekonferans görüşmeleri neticesinde 2018 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturulmuştur."

İŞTE DESTEKLENECEK ÜRÜNLERİN LİSTESİ...

Etiketler: 2018 tarım destekleri ne zaman ödenecek, destekleme, tarım destekleri, tarımsal destekleme

 

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