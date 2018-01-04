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2018 trafik cezası nasıl sorgulanır ve ödenir? -TRAFİK CEZASI SORGULA-

Her geçen gün ülkemizde araç sayısı artmakta. Araç sayısı arttıkça kesilen cezalarında sayısı bir hayli artıyor. Trafik cezası alan vatandaşlar cezalarının nasıl ödeneceğini merak ediyor. Peki, Trafik cezası nasıl ödenir? 2018 trafik cezası nasıl sorgulanır ve ödenir?2018 yılında trafik cezaları ne kadar oldu?

2018 trafik cezası nasıl sorgulanır ve ödenir? -TRAFİK CEZASI SORGULA-

04 Ocak 2018 00:05

Vatandaşlar araçlarına kesilen cezaların nasıl ödeceğini merakla aramaya başlıyor.  2018 trafik cezası nasıl sorgulanır ve ödenir?2018 yılında trafik cezaları ne kadar oldu? Bu soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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e-Devlet ile trafik cezası sorgulama için, turkiye.gov.tr internet sitesinden uygulamaya giriş yapılır. e-Devlet’e giriş için; e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri vardır. e-Devlet’e giriş işleminin ardından e-Hizmetler bağlantısı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. Menüden ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı kullanılarak trafik ceza sorgulama yapılabilir. Kullanıcılar tarafından en fazla tercih edilen sorgulama seçeneği, e-Devlet ile sorgulamadır.

Trafik cezası ödeme işlemleri

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.

Trafik cezasında indirim

Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.

2018 yılında uygulanacak trafik cezalarından bazıları;

- Ehliyetsiz araç kullanmak 2018 lira
- Alkollü olarak araç kullanmak 1002 lira
- Kırmızı ışık ihlali 235 lira
- Engelli yerine park etme 216 lira
- Seyir halinde cep telefonu kullanmak 108 lira
- Muayenesi yapılmamış araç kullanmak 108 lira
- Emniyet kemerini takmamak 108 lira  

Etiketler: ceza, PTT, Trafik ceza

 

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