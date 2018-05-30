2018 TUS Ek yerleştirme sonuçları sorgulama! ÖSYM TUS sonuçları öğren

2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları, sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açıldığı duyuruldu. TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için haberimizden yararlanabilirsiniz...

2018-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.