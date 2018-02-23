2018 uzman erbaş alımı!|Uzman erbaş başvuru tarihi, şartları nelerdir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılında uzman çavuş, uzman onbaşı alımı yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 22 Şubat 2018 tarihi itibari ile askeri personel ihtiyacını karşılamak için başvuru işlemlerini başlattı.

Uzman Erbaşa Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando Branşına, Uzman Çavuş olarak ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda uygun göreceği sınıf ve branşlarda sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır.

KKK Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

(a) Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki

dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış

olmak),

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

(6) Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

(9) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

(10) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

(11) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut

bunlarla irtibatı bulunmamak,

(12) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(14) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(15) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

(16) Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

(17) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

(18) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu

nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince

kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

(19) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

Uzman Erbaş Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)

(2) Adayların çevrimiçi başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple www.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına

olacaktır.





Uzman Erbaş Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, http://www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır

Uzman Erbaş Sınav Aşamaları Neler?

Sınav aşamaları aşağıda belirtilmiş olup, sınavlara başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar katılacaktır.

(1) Yazılı sınav,

(2) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

(3) Fiziki değerlendirme

(4) Fiziki yeterlilik testi

(5) Mülakat

(6) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri

Uzman Erbaş Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile aday numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

(2) Sınav Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

(3) Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olanöğrenim durum belgesi)

(4) Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti,

(5) Askerlik hizmeti sona eren adaylar için birliklerinden aldıkları terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden alacakları terhis belgesinin onaylı sureti, (Sözleşmeli Er olarak görev yapmakta iken başvuran adaylar sözleşme belgelerinide yanlarında

getireceklerdir)

(6) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri, (Halen silah altında olan erbaş/erlerin kimlik ve ehliyetlerinin asılları birliklerince adaylara verilecektir.)

(7) Şehit/gazi kendisi, eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,

(8) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili Birlik Komutanı veya Kurum Amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. Birlikler tarafından nitelik belgeleri geçer not almayan, uygun görülmeyen adaylar sınava kesinlikle gönderilmeyecektir.

(9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için).

(10) “Fiziki Yeterlilik Testinde (mekik, şınav ve koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakatname

(11) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapılmış olanlar, Nüfus Müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ıslak imzalı) belgelerini beraberinde getireceklerdir.

(12) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisini beraberinde getirecektir.

(13) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,

(14) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun, 2 suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecektir.

