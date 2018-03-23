Diğer
Kategoriler

2018 YDS İlkbahar Dönemi sınava giriş belgeleri açıklandı TIKLA ÖĞREN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirildi.

2018 YDS İlkbahar Dönemi sınava giriş belgeleri açıklandı TIKLA ÖĞREN

23 Mart 2018 17:32

2018-YDS İlkbahar Dönemi sınava giriş belgeleri sorgulama... ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 1 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YDS İlkbahar Dönemi için başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. 2018-YDS ilkbahar dönemi için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2018-YDS İlkbahar Dönemi soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak uygulanacak. Adaylar, bu doğrultuda hazırlanan kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. 

YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2018 YDS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 7 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

2018 YDS SINAV TARİHİ NE ZAMAN? SAATİ KAÇTA ?

2018 YDS lkbahar Dönemi Sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak

2018 YDS SINAVINDA KAÇ SORU YER ALACAK?

80 soru yer alacak.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

180 dakika

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç