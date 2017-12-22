2018 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar?

2018 Yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu. Tam bilete 61 Milyon Türk Lirası verilecek.Peki Milli Piyango 2018 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar ? En çok çıkan şanslı numaraları neler? İşte bu soruların cevapları haberimizde...

Bilet fiyatları ne kadar?

60 milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin yanında 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango İdaresince belirlenen fiyatlar: Tam bilet 60,Yarım bilet 30,Çeyrek bilet 15

Toplam kaç bilet dağıtalacak?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Sahte biletlere dikkat!

Yılbaşına sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyeyi kazanma hayali vatandaşların umudu oldu. Önümüzdeki günlerde satışı yapılacak yılbaşı biletleri için Milli Piyango bayileri önem arz eden uyarılarda bulundu.

Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında bulunan ‘büyük ikramiye’ çekilişleri insanların umudu olmaya devam ediyor. Her geçen yıl, dağıtılan para arttıkça vatandaşların bilet talebinin yoğunlaştığı yılbaşı ikramiyesi Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama ile bu yıl 60 milyon Türk Lirası olacak. 30 Kasım tarihi itibari ile Milli Piyango bayilerinin eline ulaşacak olan yılbaşı biletlerine, vatandaşlar daha şimdiden vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.

Yılbaşı bileti satışlarında yoğunluk

Milli Piyango’nun Yılbaşı Özel Çekilişi için günler öncesinde satışa çıkan bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her yıl yılbaşında yapılan Yılbaşı Özel Çekilişi için nefesler tutuldu.

Türkiye genelinde 38 milyon çeyrek, bir milyon 500 bin yarım ve 500 bin tam olmak üzere, yaklaşık 40 milyon adet basılan Milli Piyango biletlerinde, çekilişe 12 gün kala Isparta’daki satışlarda da yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl yılbaşı biletleri ise çeyrek 15 TL, yarım 30 TL ve tam 60 TL’den satışa sunuluyor.

“Satışlarımız güzel”

Isparta’da 4 yıldır bilet satışı yaptığı dile getiren Milli Piyango Isparta 19’uncu Bayii Ercan Büfe Satış Görevlisi Hikmet Gönül, “İnsanlar bilet fiyatlarına alışık olduğu için bu sene hızlı çekiyor biletler. İdarelerde biletlerimiz tükenmek üzere. İnsanlar bilet satın almak için geldiklerinde ikramiyelerin kendilerine çıkmasını diliyorlar. Bu yüzden bilet talepleri biraz daha fazla. Güzel satışlarımız var, biletlerimiz bitmek üzere” dedi.

“İkramiye Isparta’yı sevdi”

Bilet seçimi konusunda herhangi bir taktik olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Gönül, “Bilet seçimi konusunda bir uğur yok ama insanlar rastgele çekerek, farklı illerden gelen biletlerden seçim yaparak şanslarını deniyorlar. Bilet seçeneklerimiz fazla. Seri biletlerimiz var. İstanbul - İzmir - Ankara - Isparta biletleri var. Zaten Isparta’da son zamanlarda çok ikramiye çıktı. İkramiyeler Isparta’yı sevdi diyebiliriz. Bu yüzden çok geliyorlar” şeklinde konuştu.

“İkramiye çıkarsa ev ve araba alırız”

Isparta’daki 19’uncu Milli Piyango Bayii’nden bilet satın alan bir çift ise ikramiyenin kendilerine çıkması halinde ev almak istediklerini söyledi; “Çıkarsa bir ev ve bir araba alırız. Kiracıyız çünkü kendimize ait bir ev alırız. Sonra da öncelikle kendi çevremizden başlamak üzere, garibanlara yardım ederiz. İki tane çeyrek bilet aldık. Şans işi zaten bu, taktiği yok. Çektik, artık gelirse. 2018 yılı herkes için hayırlı ve bereketli olsun.”

Yılbaşı biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiliş biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satışa çıktı.

Zonguldak’ta satışa sunulan yılbaşı biletlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Tam ve yarım biletin fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşlar çeyrek bileti tercih ediyor. Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Biletçi Nuri Kocaoğlu, “Her sene olduğu gibi bu sene de Zonguldak’a Ankara ve İstanbul biletlerini getirdim. Geçen yıl büyük ikramiyenin bir parçasını Ankara biletine verdim. Her yıl bir ikramiye çıkıyor. Çeyrek Bilet 15 yarım 30 TL, tam bilet ise 60 TL’den satılıyor. En çok talep çeyrek bilete var ama durumu iyi olan yarım ve tam bilet alıyor” dedi.

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtacak.

İşte en çok çıkan rakamlar;

3 RAKAMI 12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI