2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. Şimşek, dünya ekonomisi 3.2 büyüyerek kriz sonrası dönemin en düşük büyüme performansını gösterdiğini belirterek, dünya ekonomisinin yüzde 4.2 büyümesinin beklendiğini ifade etti. 2017 yılında gelişmiş ülkelerde toparlanma sebebiyle sermaye akışların arttığını söyleyen Şimşek, "Küresel ekonomi olumlu bir patikada, orta ve uzun vadede riskler söz konusu.Beklenenden hızlı para sıkılaştırma, artan jeopolitik gerginlikler, küresel ticarette korumacılık eğilimi, yapısal reformlarda yavaşlama ve verimlilikte düşüş, yüksek borçluluk oranları ve nüfusun yaşlanması, gelir dağılımındaki bozulma önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin hükümetleri döneminde ortalama büyümesinin yüzde 5.6 olduğunu aktaran Şimşek, "2016 yılında yaşana olumsuz iç ve dış gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 3.2 büyüyerek, şoklara karşı dayanıklılığını bir kere daha göstermiştir. Bu dönemde üretimi, talebi, istihdamı, ihracatı desteklemeye yönelik uyguladığımız politikalar ekonomimizin hızla toparlanması sağlamıştır. İşletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması için Kredi Garanti Fonu'nun kaynaklarının ve etkinliğinin arttırılması bu toparlamada büyük rol oynamıştır. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında ve Orta Vadeli Program döneminde yüzde 5.5 büyümesini öngörüyoruz. Büyümeyi hem dış talep hem de istihdam artışı yoluyla iç talep desteklemektedir. Ayrıca kapasite kullanım oranlarının son derece yüksek seyrediyor olması yatırımları tetikleyecektir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de istihdam artışının olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Son bir yılda 1.1 milyon kişiye iş imkanı sağlanmıştır. Güçlü istihdam artışına rağmen çalışma çağındaki nüfusumuzun, iş gücüne katılımın hızla artması sonucunda 2017 yılında işsizlik oranı yüzde 10.8 olarak gerçekleşecektir. Program dönemi sonunda işsizliğin yüzde 9.6 seviyesine gerilemesini ön görüyoruz" dedi.

Cari işlemler açığının altın ve enerji hariç iyileşme gösterdiğini belirten Şimşek, 2017 yılında cari açığın 4.6 ulaşmasını ve Orta vadeli Program süresi sonunda 3.9'a gerilemesini ön gördüklerini ifade etti.

Şimşek, son iki yatırım ortamını iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 9 sıra gelişerek 60. sırada yer aldığını ifade etti. Şimşek, çiftçilere sübvansiyonlu kredi kullandırdıkların aktararak, "2017 Ekim ayı itibariyle Ziraat Bankası'nca kullandırılan düşük faizli kredi bakiyesi 35 milyar liraya, Tarım Kredi Kooperatifi kredi bakiyesi 4.3 milyar liraya ulaşmıştır. Bu uygulamadan 815 bin üretici faydalanmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi amacıyla Halk bankası tarafından yüzde 0 ila 5 arasında değişen faiz oranlı sübvansiyonlu kredi kullandırılmaktadır. 2017 Ekim ayı itibariyle bu kapsamda kullandırıla kredi bakiyesi 22 milyar liraya ulaşmış olup, bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı 450 bindir" ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, şunları kaydetti:

"Eylül 2017 itibariyle sektörün aktif karlılığı 1.7, öz kaynak karlılığı 16.53 olarak gerçekleşirken, sektörün kullandırdığı krediler 2 trilyon TL'ye erişmiştir. Mevduat ve katılım fonları 1.6 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde sektörün toplam aktif büyüklüğü 3.1 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde kredi/mevduat oranının TL olarak yüzde 150.9'a, yabancı para olarak yüzde 76.8'e, toplamda ise yüzde118.4'e çıkması, etkin kaynak kullanımının göstergesi ve finansal derinleşmenin artması olarak değerlendirilmektedir."

Akben, kuruma ulaşan ihbar ve şikayetleri değerlendirdiklerini söyleyerek, "Kuruma ulaşan ihbar ve şikayetler Hakkı'nda inceleme ve değerlendirmeler yapılmakta, gerekli görülenler için idari yaptırım uygulanmaktadır. 2017 yılı başından Ekim ayının ilk haftasına kadar geçen süre içinde BDDK'ya ulaşan ihbar ve şikayetlerin sayısı 45 bin 273 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Lisanslama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Akben, "2017 yılı başından bu yana 2 adet varlık yönetim şirketine ve 12 adet ödeme ve elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verilirken, bir adet kartlı sistem kuruluşuna temsilcilik açma izni ve 5 adet değerleme şirketine bankalara gayrimenkul değerleme hizmet yetkisi verme yetkisi vermiştir. Bna mukabil, bir adet finansal kiralama, bir adet faktoring, bir adet varlık yönetimi şirketi ve bir adet ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izni ve 2 adet değerleme şirketin bankalara gayrimenkul değerleme hizmeti verme yetkisi iptal edilmiştir" şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz