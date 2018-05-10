'2018 yılı sadakat programlarının yılı olacak'

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve dünyanın en önemli 50 konferansı arasında gösterilen Sürdürülebilir Markalar Konferansı, İstanbul’da gerçekleşti. Bu yıl ‘Redefining the Good Life’ (İyi Yaşamı Yeniden Tanımlamak) sloganıyla düzenlenen konferansta ulusal ve uluslararası alandan sektör liderleri ve fikir önderleri görüşlerini ve çalışmalarını davetlilerle paylaştı.

Konferansın sosyal medya sponsoru Markakod ile sektörlerinde öncü ulusal ve uluslararası pek çok firma için sadakat projeleri gerçekleştiren Tutkal Bilişim’in Yönetici Ortağı Ahmet Göker, ‘Dijital Çağda Marka Bağlılığı’ başlıklı panele iş ortaklarından Kalekim Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi İlker Emiroğlu ile konuşmacı olarak katıldı.

“Değişen tüketici davranışlarını analiz etmede büyük veri önem taşıyor”

Günümüzün değişen toplumsal ihtiyaçları karşısında markalar için müşteri sadakati oluşturmanın öneminden ve müşteri sadakatinin marka sürdürülebilirliğine katkısından söz eden Göker, dijitalleşme ile tüketicilerin artık istedikleri ürün ve hizmete kolaylıkla ulaşabildiğini, inceleyebildiğini ve kıyaslayabildiğini, bunun da tüketici davranışlarında önemli bir değişikliğe sebep olduğunu dile getirdi. Göker, “Değişen tüketici davranışlarını anlama ve sadık müşteriler oluşturma noktasında veri analizi büyük önem taşıyor” dedi.

Datayı anlamanın, anlamlandırmanın ve birbiriyle ilişkilendirmenin müşteriyi yönetme ve bağlama adına işletmelere paha biçilemez yönlendirmeler sağladığını ifade eden Göker, sadakat programlarının değişen tüketici davranışlarını ölçme ve müşteri bağlılığını oluşturmada firmalara önemli bir rekabet avantajı sağladığını, bu sebeple de 2018’in sadakat programlarının yılı olacağını söyledi.

İş ortaklarının müşterileri ile etkileşimlerini ve müşteri sadakatlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Göker, data analizinde yapay zeka altyapısını kullanmak için TÜBİTAK’la bir çalışma içerisinde olduklarını da dile getirdi.

Ustaları ve nihai tüketiciyi bir araya getiren uygulama

2001 yılında kurulan Kalekim Usta Kulübü’nün sadakat programlarını 2013’ten bu yana yönettiklerini ifade eden Göker, online-offline ve mobil platformlar için tasarladıkları çalışmalarla Kalekim’in ulaştığı müşteri bazını sadakat programlarıyla perçinlediklerini dile getirdi. “Kalekim’in ustalar ve tüketicileri bir araya getirmek fikrinden hareketle, yaptığımız analizler sonucunda ustaların ve nihai tüketicilerin ihtiyaç duyduğu platformlar olduğunu tespit ettik” diyen Göker, yakın zamanda Kalekim’in geniş usta ve tüketici ağının B2B ve B2C’yi kapsayan, içerisinde e-ticaretten mobil uygulamaya kadar pek çok ayağı olan büyük bir ekosistem haline geleceğini söyledi.

Aynı oturumda söz alan Kalekim Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi İlker Emiroğlu ise 2001’de kurulan ve şu an 55 bin üyesi bulunan Usta Kulübü’nü zamanın koşullarına uyumlu hale getirmek için sürekli bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Emiroğlu, kuruluşundan itibaren Kalekim Usta Kulübü’nü dijitalleştirme aşamalarından bahsetti.

Bu uygulamaları zenginleştirmek adına 2016’dan itibaren yeni bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Emiroğlu, tüm müşteri yolculuklarını analiz ederek ‘Dijital Dönüşüm Projesi’ni başlattıklarını ve en uçtaki müşterilerine dahi ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Önümüzdeki günlerde iki yeni dijital projemizin tanıtımını yapacağız. Bu projelerimizde hem usta ve nihai müşterilerimizi daha yakın hale getireceğiz hem de son kullanıcılarının tasarım dışında satın alma sürecine de maksimum düzeyde katılabildiği bir platform oluşturmuş olacağız” diyen Emiroğlu, amaçlarının ustalar ve tüketicilerle birlikte sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak olduğunu söyledi.