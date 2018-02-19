2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman?| 2018 sözleşmeli öğretmenlik tarihleri açıklandı

MEB'den son dakika açıklaması! Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini yayımladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? gibi sorular insanlar tarafından arama motorlarında aranmaya başladı. İşte 2018 sözleşmeli öğretmenlikle ilgili detaylı haberimiz...

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre, ön başvurular 2 Mart’ta alınacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan ve 8 Mayıs’ta yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar ise 14 Nisan ve 8 Mayıs’ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvurusuna ilişkin duyuruyu yayımlandı. Ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. MEB, 2018 Mart sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yayımladı. Sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde alınacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak. Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart'ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.), mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121 - KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.”

Sözleşmeli öğretmen olarak atama yapılacak alanlarda ise en çok kadro 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, bunu 2 bin 2 kontenjan ile İngilizce ve bin 907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 676 ile okul öncesi öğretmenliği, bin 453 ile ilköğretim matematik öğretmenliği, bin 450 ile Türkçe, bin 95 ile fen bilimleri takip etti.

MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak merak ediliyor. MEB 20 bin öğretmen ataması ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte MEB öğretmen ataması ile ilgili bilmeniz gerekenler…

MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?PaylaşTweetlePaylaşGönderYorum Yap

MEB 20 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusunun cevabı haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımını ve atama takvimini açıklandı. Adayların başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak. MEB’in sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlar (KPSS10) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlar bakımından (KPSS121) adayların başvurularının 15- 21 Mart tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB 20 bin öğretmen atamaları ile ilgili merak edilenler haberimizde. 27 Mart 2017 tarihinde ise adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlarda (KPSS10) adaylar 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlarda (KPSS121) ise adaylar 24 Nisan-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Öte yandan kontenjan dağılımına göre MEB en fazla kontenjanı 3 bin 570 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Bunu sırasıyla 2 bin 193 kontenjanla İngilizce, 2 bin 143 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 835 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 720 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği alanı izliyor.

MEB'DE AÇIKLAMA

Bakanlığımız 2016/19 sayılı Genelge ile çeşitli nedenlerle bulundukları eğitim kurumlarında ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının Valiliklerce yapılması gerekliliği açıklanmıştır. Ancak bazı il’lerimiz tarafından bu genelgenin norm güncellemesi gibi algılandığı görülmektedir.

Bilindiği üzere; eğitim kurumlarının norm güncellemesi en son 2016 yılı Nisan ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Bu güncelleme sonrasında ise ilgili mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumlarının norm kadroları sürekli güncel tutulmaktadır. Şöyle ki, yeni açılan eğitim kurumları ile kapatılan eğitim kurumları ve yeni açılan derslik ve şube ile kapatılan derslik ve şubelerin açma/kapama onayları ile birlikte Bakanlığımıza ulaşması durumunda eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenerek sisteme işlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili mevzuatı kapsamında eğitim kurumunda yönetici ve öğretmenlerin norm kadro durumunu etkileyen değişikliklerin olması, çeşitli nedenlerle bu değişiklilerin Bakanlığımıza ulaşmaması durumları dikkate alınarak norm güncellemesinin 2016 yılı Ekim ayında yapılması planlanmaktadır.

ATAMALAR İLİŞKİN

Öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Başöğretmen Salonu’nda gerçekleştirilecektir. İlk atamada 30 bin atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371 atama, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiş olacaktır. En fazla atama yapılacak 10 branş vardır. Bu en fazla atama yapılacak olan branşlar arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 189 rakamı ile ilk sırayı almış bulunmaktadır. İngilizce 3 bin 964, din kültürü ve ahlak bilgisi 3 bin 819, ilköğretim matematik 2 bin 574, okul öncesi öğretim 2 bin 90, Türkçe bin 974, özel eğitim bin 593, fen bilimleri-fen ve teknoloji bin 535, rehberlik bin 440, matematik ise bin 334 sayısı ile sınıf öğretmenliği atamalarını takip etti.

NE KADAR MAAŞ?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili detayları açıklarken, maaş konusuna hiç girmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen maaşları konusunda bir çalışma yürüttüğü ifade edilirken, binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen maaşını merak ediyor. Şöyle bir hesap yaptığımızda; sözleşmeli öğretmenlerin teşvik için doğudaki maaşlarının hatırı sayılır derecede iyi olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu'd öğretmenlik yapanların, ek ders ücreti, nöbet ve kurs ücretleri ile birlikte 4 bin 5 bin TL arasında değişen rakamların olması bekleniyor.

HANGİ İLLERE ATANACAKLAR?

Adıyaman

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ardahan

Artvin

Bartın

Batman

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Çanakkale ( Gökçeada ve Bozcaada )

Çankırı

Çorum

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kırıkkale

Kırşehir

Kilis

Malatya

Mardin

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Tunceli

Van

Yozgat

Zonguldak

