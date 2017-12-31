2018 yılına saatler kala dünya evine girdiler

Kejan Aşireti'nden Bektaş ve Gündem ailelerinin düğün merasimleri Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlendi. Coşkulu geçen düğüne Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ve Belediye meclis üyeleri de katıldı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Atilla, daha sonra vatandaşlarla birlikte halay çekti. Düğünde davulculara bahşiş vermeyi de ihmal etmeyen Başkan Atilla, yaptığı konuşmada Fatma ve Emrah çiftine her iki dünyada ve 2018 yılında saadetler diledi. Başkan Atilla daha sonra Fatma ve Emrah çiftine takı taktı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, vatandaşlarla tek tek tokalaştıktan sonra düğünden ayrıldı.

Uğur Kuş

