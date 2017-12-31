Diğer
Kategoriler

2018 yılına saatler kala dünya evine girdiler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Fatma ve Emrah çifti, yeni yıla saatler kala dünya evine girdi. Düğüne Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da katıldı.

2018 yılına saatler kala dünya evine girdiler

31 Aralık 2017 19:12

Kejan Aşireti'nden Bektaş ve Gündem ailelerinin düğün merasimleri Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlendi. Coşkulu geçen düğüne Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ve Belediye meclis üyeleri de katıldı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Atilla, daha sonra vatandaşlarla birlikte halay çekti. Düğünde davulculara bahşiş vermeyi de ihmal etmeyen Başkan Atilla, yaptığı konuşmada Fatma ve Emrah çiftine her iki dünyada ve 2018 yılında saadetler diledi. Başkan Atilla daha sonra Fatma ve Emrah çiftine takı taktı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, vatandaşlarla tek tek tokalaştıktan sonra düğünden ayrıldı. 

Uğur Kuş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç