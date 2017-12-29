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2018 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? İşte 2018’in zamlı trafik cezaları..

Trafik cezaları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 14,47 artacak.

2018 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? İşte 2018in zamlı trafik cezaları..

29 Aralık 2017 12:05

Trafik cezaları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 14,47 zamlı olacak.

Buna göre, en düşük ceza 85,5 lira ile mevcut kapasitesi üzerinde yolcu alan ticari araç sürücülerine, en yüksek ceza ise 17 bin 65 lira ile yetkisi olmamasına rağmen plaka basanlar için kesilecek.

Alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyene de 2 bin 858 lira ceza uygulanacak.

Trafik işaretlerine uymayanlara 235 lira

Yeni yılda trafik işaretlerine uymayanlar 235 lira ile cezalandırılacak. Zamlı tarifelere göre alkollü araç kullanana bin 2 lira, ehliyetsiz araç kullanana 2 bin 18 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 108 lira para cezası verilecek. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 5 bin 942 lira olacak. 

 

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