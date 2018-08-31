2018 YKS TABAN VE TAVAN Puanları| YKS Üniversite bölüm PUANLARI| 2018 Bölümlerin taban puanları LİSTESİ

2018 YKS TABAN VE TAVAN puanları listesi | 2018 Üniversite puanları listesi | Taban puanları 2018| Binlerce öğrencinin beklediği an geldi çattı. YKS sonuçları açıklandı ve artık herkes üniversitelere yerleşmek doğru tercih yapmak için büyük çaba sarfediyor. Bunların başında da taban ve tavan puanlarına göre doğru tercih yapmak geliyor. Peki 2018 YKS taban ve tavan puanları listesine nereden ulaşabiliriz? Üniversitelerin puanlar listesi nereden en doğru bulunur? İşte YKS tercih ile ilgili tüm detaylar

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2018 YKS AYT -TYT HESAPLAMA

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu.Cem Radış/

Yani adaylar her iki testten de 0,5 ham puan almak zorundaydı. AYT’de de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla puan almış olmaları şartı vardı.

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Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar!

Üniversite sınavı geride kaldı. Öğrenciler geleceklerini belirleyecek bir yola giriyor. Tercih döneminde adayların nelere dikkat etmesi gerektiği ve neye göre üniversite seçmeleri konusunda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, önemli noktalara değindi.

Sınavların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonuna girildi. Aday öğrencilere bu süreci değerlendirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, üniversite tercihlerinde puanın önemli olduğunu ancak başarı sırasının daha da önemli olduğunu belirtti. Adayların tercih yaparken kişisel becerilerini ön planda tutmalarını öneren Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, bir üniversitenin en önemli faktörünün akademik kadro olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, adayların tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerde ilk olarak akademik kadroya bakmalarını tavsiye etti.

“Meslek seçiminde kişisel özellikler çok önemli”

Üniversite tercihlerinde ve meslek seçimlerinde puan ve başarı sıralaması kadar kişisel özelliklerinde de çok en önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, “Aday öğrencilerin kişisel özelliklerine göre meslek seçmeleri başarılı olabilmeleri için çok önemlidir. O nedenle bir öğrenci farklı bir şehirde ve kendisine uygun olmayan bir bölüm kazandıysa aileden ve sosyal çevresinden uzaklaşması onu mutsuz edecekse, bulunduğu sosyal çevrede kalması onu daha başarılı kılacaktır. Aday öğrenci başlangıçta buna karar vermelidir” dedi.

“Tercihler başarı sıralamasına göre yapılmalı”

Adayların tercihleri kesinlikle başarı sıralamasına göre yapmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarıkaya, “Puanlar senelere göre değişiyor. Ancak başarı sırası genellikle değişmiyor. O nedenle başarı sırasını ön palanda tutmalılar. Bazı öğrencilerimizden ‘Ben aslında bu bölümü istemiyordum ama ailemin zoruyla bu bölümü seçtim’ diyenler oluyor. Bu öğrencilerin yüzde 90’ı okudukları bölümlerde başarısız oluyor. Bu öğrenciler okudukları bölümlerde başarılı olsalar bile mezuniyet sonrası kariyer planlarını yaparken başarısızlık yaşıyorlar. Çünkü bir isteksizlikle işe başlıyorlar. O nedenle ailelerinde bu konuda aşırı ısrarcı olmaması gerekiyor” diye konuştu.

“Sağlık alanları ön planda”

Bu yıl popüler bölümlerin neler olduğuna da değinen Prof. Dr. Topal Sarıkaya, “Bu yıl her yıl olduğu gibi sağlık ön planda diyebiliriz. Ancak sağlık alanına eşlik eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarındaki ön lisans programları da çok popüler. Bu programlara İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi ve Yaşlı Bakımını gibi örnekler verebiliriz. Bu alanlarda devlette açık kadrolar var. Bununla birlikte bu alanların özel sektörde de iş imkânı var. O nedenle adaylar bu programları tercih edebilirler. Ayrıca son dönemlerin en popüler konularından biri bilgisayar ve ona eşlik eden diğer alanlarda önem arz ediyor. Özellikle yazılım ve kodlama bölümleri ön plana çıkıyor. Bütün bu bölümleri seçmeden önce adaylar kendi kişisel becerilerini de göz önünde bulundurmalı” şeklinde konuştu.

“En önemli faktör akademik kadro”

Prof. Dr. Sarıkaya üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da şunları söyledi: “Üniversitemizde ve dünyadaki birçok üniversitede bazı bölümler daha ön palanda çıkmıştır. Bu nedenle adaylar, üniversite tercihinde seçecekleri bölümlerin hangi üniversitelerde daha popüler olduğuna bakmalı. Bunun dışında aday öğrencilerin üniversitelerin internet sayfalarından akademik kadrolarına bakması gerekiyor. Bir üniversitenin en önemli faktörü akademik kadrodur. O nedenle de adaylar akademik kadroya dikkat etsinler ve buna göre de tercihlerini yapsınlar.”