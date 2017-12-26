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2018'e özel ay-yıldızlı ışıklandırma

Yeni yıla sayılı günler kala Edirne Belediyesi, yeni yıl coşkusunu cadde, sokak ve bulvarlara taşıdı. Şehrin dört bir noktası led ışıklar ve yılbaşı süsleriyle donatıldı.

2018e özel ay-yıldızlı ışıklandırma

26 Aralık 2017 20:53

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Birimi ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar sona yaklaştı. Edirnelilerin, 2018 yılını en güzel şekilde karşılaması için kentin cadde ve bulvarları süslendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatıyla harekete geçen ekipler; SSK Kavşağı, Tahmis Meydanı, Atatürk Anıtı, Barış Parkı ve Saraçlar Caddesi’ni renkli led ışıklarla süsledi. Edirne Belediyesi Saraçlar Caddesi’ni çam ağacı görüntüsündeki 10 metre yüksekliğinde; 4 metre çapındaki kubbe led aydınlatma ile donattı.

Atatürk Anıtı’na yapılan ay-yıldız şeklindeki aydınlatmanın kadrajı hoş bir görüntü oluşturdu. 

Koray Ustabaşı
 

 

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