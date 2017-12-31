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2018’i Boğaz’ın serin sularına girerek kutladılar

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen 50 yüzücü, Boğaz’ın serin sularına atlayarak 2018’i kutladı.

2018i Boğazın serin sularına girerek kutladılar

31 Aralık 2017 14:38
2018’i Boğaz’ın serin sularına girerek kutladılar - Tıkla İzle

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen 50 profesyonel yüzücü, 2018 yılını denize girerek karşıladı. Kuzguncuk sahilinden denize atlayan yüzücüler, soğuk suda dakikalarca yüzdü. Denizden çıkan yüzücüler, yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalıştı.

Yüzme organizasyonunu düzenleyen Hasan Eke, “Burada yüzen arkadaşlarımız içinde uluslararası sularda, açık denizlerde yarışlara katılan arkadaşlarımız var. 15 yüzücü arkadaşımız Manş Denizi’nde yüzdü. 2017’yi uğurladık, 2018’e merhaba diyeceğiz. Bütün katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Yüzücü Mehmet Şükrü Akar ise, “Tüm yüzücüler olarak 2017 sezonunu kapattık. Yeni sezona inşallah sağlıklı bir şekilde başlayacağız. Boğaz suyu harika, severek girdik. Buradaki herkes deniz aşığı. Türkiye’deki tüm yarışlara katılıyoruz. Her hafta sonu buradayız” şeklinde konuştu. 

Mustafa Biçer

 

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