2018’in mobilya ve tasarım rengi Ultra Violet

Moda dünyası 2018'in rengini ultra violet olarak belirledi. Yeni yıl ile birlikte modayı takip etmek amaçlı mobilyalarını tasarlayan Modoko da yeni teknolojilerden, sonsuz galaksiye, sanatsal anlatımdan, ruhsal çözümlemelerdeki derinliğe sahip ultra violet ile mobilyalarına taşıdı.

"ilham dolu yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz"

Mekânlarda özgürlüğe ve iddialı parçaları kullanmanın gerekliliğine değinen Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Etem Özçelik, “Modoko Kişiye Özel Tasarım' mottosuyla çıktığı mobilya zanaatında, her renge ve her mekâna uygun mobilya tasarlıyor. Türkiye’nin ilk ve en büyük mobilya merkezi Modoko, mobilya sektörünün podyumudur. Tasarımlarımızdaki özgün sunumlarla görkemli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. 2018’in rengi ultra violet ile ilham dolu yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. 2018’in hem ülkemiz hem de bizim için güzellikler getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

