2019 Balıkesir kuzu eti yılı olacak

"Balıkesir kuzu eti" coğrafi işareti 2 Ocak'ta 314 tescil numarasıyla Balıkesir Ticaret Borsası adına tescil edildi. Balıkesir merkez ve ilçelerinde yetiştirilen merinos ve kıvırcık melezi koyunların 125-135 günlük ve ortalama 40-45 kilogram canlı ağırlığa ulaşmasıyla elde edilen Balıkesir kuzusu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Laboratuvarı'nda "ISO 4121 Skalalar ile Kalite Değerlendirmesi" yöntemiyle test edildi. Bu tahlillerde Balıkesir kuzusunun tadı, kokusu ve lezzeti testten geçirildi, renk parametreleri ve kimyevi özellikleri tespit edildi.

Balıkesir kuzu eti diğer kuzu etlerinden ayrı satılacak

Kuzu eti işaretli etin satışların 1.1.2019'da başlayacağı açıklandı. Büyük marketlerin kasap reyonları ve et restoranlarında coğrafi tescilli Balıkesir kuzusunun diğer kuzulardan ayrı satılacağı ifade edildi. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, "Biz 3 yıl önce yönetim kurulu olarak tüketici ve satıcılar nezrinde bir marka olan Balıkesir kuzu etini coğrafi işaret alarak tescil yaptırabilir miyiz diye yola çıktık. Ette coğrafi işaret bir ilktir. 3 yılın sonunda işaretimizi aldık. 1.1.2019'dan resmi satışlar başlayacak. Bu bir yıl da gerekli alt yapıyı yaparak Balıkesirli üreticinin marka olan kuzu etinin karşılığını alması düşüncesi ile yola çıktık. Artık her kuzu Balıkesir kuzusu diye satılmayacak. Değerine göre satılmış olacak. Bugün Balıkesir kuzusu diye birçok kuzu satışı yapılmakta. Bugün Türkiye'de ilk süt kuzusu Balıkesir'de çıkar. Üretici de, mezbaha da kazanacak. Turfanda ilk kuzu Balıkesir'de çıkar. Kıvırcık ırkı kuzuların ırkından dolayı lezzeti farklıdır. Lezzeti yerinde olmasa Balıkesir kuzusu diye bir marka haline gelemezdi" dedi.

Bahadır Demirçeviren