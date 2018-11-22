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2019 Merkezi Yönetim Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

2019 Merkezi Yönetim Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
2019 Merkezi Yönetim Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bütçe Teklifine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek verildiği belirtiliyor. Gelirler ise genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin TL öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL öz gelir, 116 milyon 591 bin TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin edildiği ifade edildi.

 

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