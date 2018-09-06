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2019 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildiğini duyurdu.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildi

06 Eylül 2018 04:02

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, 2019’un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesinin uygun görüldüğünü belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacağını aktardı.
Erdoğan, genelgede şu ifadeleri kullandı:
“İslam kültür medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması konusunda gereğini rica ederim.”  

Caner Ünver

 

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