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2019 yılı bütçesi Komisyona sunuldu

2019 yılı bütçesi Komisyona sunuldu
2019 yılı bütçesi Komisyona sunuldu

2019 yılı bütçesi TBMM’ye geldi.

2019 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Bütçenin hedefleri kapsamında kısa vadede fiyat ve finansal istikrarın ekonomideki dengelenmeyi ve bütçe dengesini sağlaması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi, sıkı para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürütmek, merkezi yönetim bütçesi kapsamında giderlerin azaltılması, kamu kaynak kullanımında temel politika belgelerinden belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket etmenin sağlaması yer alıyor. 2019 yılında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek verildiği belirtildi. 

Genel bütçe gelirlerinin 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin TL, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL hazine yardımı olmak üzere 74 milyar 884 milyon 756 bin TL; düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL, 116 milyon 591 bin TL hazine yardımı olmak üzere 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin edildiği ifade edildi. Ayrıca özel bütçeli finansmanın ise 80 milyon 250 TL olarak tahmin edildiği belirtildi 

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